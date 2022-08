" Začínali jsme v malém sklípku po rodičích manžela, vínu tu rozumí snad každý, práce se nebojíme. Začátky nebyly jednoduché, úvěr, papírování, z práce do roboty. Dnes do vinařství hlavně mluví naši synové, Radomír a Jakub, já s manželem jim vypomáháme podle potřeby. Pěstujeme Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Chardonnay, Sauvignon, Tramín červený, atd. Celkem deset druhů vína na 2,5 ha. Kluci se snaží, modernizují výrobu, pořizují nové stroje. Zajímavý bude příští rok, topíme plynem, zdražování nás nemine," vysvětluje paní Alena a všechny zve na letošní vinobraní, to ještě bude za staré ceny.



Plán třetího dne je jasný. Zámek Lednice, Rajsna, zámek Valtice. Počasí výletníkům přeje, průvodci jsou příjemní, fotit se může bez blesku. Především zahrada kolem Lednice je nádherná. Sestříhané keře, jezírka, kašny, sochy, čisté cestičky, odpočinková zóna, ohromný skleník, záhony plné barevných květin, jako bonus opravdové čapí hnízdo na vysokém stromě. Z prostorových důvodů nelze popisovat interiér historických staveb, všechno lze načíst na internetu, ale jedno je zcela jasné. Naši předci byli nesmírně šikovní!

Čtvrtý den se jelo na zámek do Mikulova. Další den senioři obsadili loď Pampeliška na přehradě Nové Mlýny v Pavlově. Voda byla brčálově zelená, hloubka 3,5 m, v zátoce desítky krásných plachetnic. Nikdo se nekoupal, v provozu bylo jen několik šlapadel. Kdo chtěl navštívil muzeum archeologie pod troskami Dívčího hradu, obávanou krasavici z Věstonic jsme však fotit nesměli. Vyprahlé pole slunečnic zaujalo všímavé turisty, celý měsíc prý tam nepršelo. Poslední den 13. srpna během zpáteční cesty došlo na prohlídku Znojemského hradu. Moc zahraničních hostů tam nebylo, ale útulné kavárničky byly přesto plné. Vyfotit celý hrad vlastně nejde, to by jste museli dolů k vodě. Šanci dostala pouze stará rotunda, která by mohla vyprávět. Dokonce se tam skladovaly i brambory.



Opravdu to byl příjemný týden. Víno bylo skvělé, hostitelé pozorní, Morava přátelská.



Miroslav Vlach

