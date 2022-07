„Masáže byly skvělé, následovala kyslíková terapie, magnetoterapie, zábal, masáž chodidel, bazén. Švédské stoly, skvělá zmrzlina, taneček. Jeden večer se hrála společenská hra bingo, to byla legrace. Na hlavní výhry tentokrát seveřané nedosáhli, dvakrát bodovala Morava, jednou Praha. Potom každý vyplnil dotazník spokojenosti, v pátek 15. července se losovalo. Hlavní výhru týdenní pobyt v hotelu MAS v příštím roce vyhrála seniorka z Kyjova. Nejlepší však byly autobusové výjezdy do okolí. Historická část Tábora svými uličkami připomíná Prahu, spousta kavárniček, galerií, opravených fasád. Jan Žižka pod hodinami, čokoládový Jágr v muzeu, vesmírný hrdina v objetí dětí. Klášter Želiv nabídl večerní prohlídku, pivovar zahnal žízeň. Zámek Kratochvíle byl krásný, ale nesmělo se tam fotit. V jedné části areálu měl výstavu kreseb herec Viktor Preiss, ale nikdo to nevěděl. V Holašovicích to bylo jako v pohádce, teplé koblihy plněné tvarohem a borůvkami chutnaly všem, letopočty na štítech domů chválily šikovné ruce předků. Svalnatí voraři nám ukázali Český Krumlov od řeky, potom jsme přešli zvláštní most a prohlédli si červené střechy z ptačí perspektivy. Hrad vítal cizince, muži obdivovali děla na druhém nádvoří, ženy počítaly schody do kruhové věže (162), vysoká je 86 metrů. Průvodce krátce vzpomněl Vítkovce a Rožmberky, zastavil se před muzeem voskových figur, ukázal Krčínův dům a místo, kde se natáčela česká pohádka. Zmrzlinový pohár s malinami stál stovku, pivo devadesát, známka na pohled byla dražší než solidní propisovačka," tvrdila paní Irena.

Nikomu se domů nechtělo, Eva Tomsová už má termín pro příští rok.

Miroslav Vlach