Sešlo se zhruba 90 seniorů, kteří se chtěli sejít s kamarády, kolegy. Dlouho se neviděli a hlavně si chtěli pořádně zasoutěžit. Mezi ti, co se zapojili do soutěžení patřil i starosta městského obvodu Severní Terasa Jaroslav Šimanovský. Pro seniory bylo připraveno 8 stanovišť, kde předvedli své sportovní nadání. Hod na koš, šipky, pétang, kopání na bránu a mnoho dalšího. Seniorům po super výkonu a dobrém obědě zahrála kapela Ústecký výběr country Band. (luk)

Členové Svazu tělesně postižených se zúčastnili 22. ročníku sportovních her. | Foto: Město Ústí nad Labem

Ústečtí senioři dokazují, že sportovat je možné v každém věku. Představa důchodce sedícího v bačkorách u televize už dávno neplatí. Členové Svazu tělesně postižených se zúčastnili 22. ročníku sportovních her.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.