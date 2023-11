/FOTO/ Ve Františkových Lázních to předsedkyně okresní organizace tělesně postižených Ústí nad Labem Milena Černá dobře zná, zdraví ji personál hotelů, primář ji hrál na harmoniku k narozeninám, ředitel předával ohromnou kytici růží, s gratulací přispěchal i herec Petr Rychlý po odehraném divadelním představení v divadle Boženy Němcové.

Ústečtí senioři ve Františkových Lázních. | Foto: Miroslav Vlach

Ona sama tvrdí, že ve funkci končí, poslední rekondiční pobyt pro 46 seniorů připravila na přelomu října a listopadu. Program byl skutečně bohatý. Při cestě do lázní prohlídka zámku v Klášterci nad Ohří, při zpáteční cestě návštěva Vánočního domu v Karlových Varech, v ceně byla vstupenka do místního divadla a volný vstup do vyhlášeného akvaparku. O Františkových Lázních by tahle dáma mohla napsat knihu, ví, kde dobře vaří, kde je vyhlášená Růžová cukrárna, proč skončilo Kasíno, jak dlouhý je podzemní tunel z hotelu Pavlík do Císařských Lázní, dokonce mi představila talentovaného mladého malíře, Václava Vincenta Fikara, který v hotelu Belvedere nabízí kávu hostům a skromně tají, že má modrou krev. Několik let pátral po svých předcích, dotáhl to až do šestnáctého století. Usměvavá blondýna má v zápisníčku 39 lázeňských pobytů. Tentokrát to byla trojkombinace. Ubytování v hotelu Royal, procedury v hotelu Belvedere, stravování v hotelu Dr. Adler.

Procedury vynechám, každý měl jiné zadání podle zdravotního stavu. Dopoledne ve vaně, nebo v parafínu, odpoledne v parku. Spousta krásných soch, barevných stromů, altánků, jednadvacet pramenů minerální vody a naleštěný František. Ústečana překvapí především čisté lavičky, jsou jich tam stovky, nikde jsem neviděl grafity nebo polámané odpadkové koše. Dokonce jsme stihli i výlov rybníka Amerika. I kulturní program byl zajímavý. V divadle Boženy Němcové se hráli Světáci, potom Petr Rychlý rozesmál vyprodané hlediště v představení S pravdou ven, došlo i na operetu a Úsměvy Jaromíra Hanzlíka. Prošedivělý herec vzpomínal na starého pana Štěpánka, popíjel Vincentu a chválil lázně.

Kousek od našeho hotelu byla cukrárna, kde malá paní prodávala belgickou čokoládu. " To víte, že jsem tady potkala hodně známých osobností. Hned si je všechny nevybavím. Příjemná byla herečka Mahulena Bočanová, bezvadný byl Zdeněk Izer, ale hlavně vzpomínám na Dagmar Havlovou. Ta tu byla několikrát, většinou sama nebo se psem. Pana prezidenta jsem neviděla," svěřuje se prodavačka a odhaluje tajemství vážených sladkostí.

Večer byl v lázních klid, jen restaurace Gruzie nabízela hostům neleštěnou motorku u vchodu a uvnitř zajímavý program. Víkendy tam byly opravdu výživné, někdy až moc. Prvního listopadu dostal malý František kulicha, šálu a ponožky. Z galerie Brómse vyšly tři ženy, aby ráno ještě za šera oblékly do teplých návleků sedmdesát stromů na hlavní ulici. Prý je to už letitá tradice, kterou vymyslela paní Douchová. Vláček už nejezdil, procházkáři obdivovali listové koláže na cestách, v kavárnách se nabízely horké maliny a borůvky.

Ústečané obdivovali čisté žluté fasády a zámecký interiér hotelů, staré lampy v ulicích, hrdé kostely a kostelíky, značení vycházkových tras i bohaté švédské stoly v jídelně. Jídla bylo opravdu dost, samoobslužný výčep nabízel nejel zdravé limonády, čaj a kávu , ale i pivo a víno. My jsem byli nadmíru spokojeni, ale místní to možná vidí jinou optikou. Václav Vincent Fikar von Wrat, pán na Velharticích se chystá s přítelkyní do Norska, v Čechách ho to už nebaví. Dojíždí z Chebu a v práci se fakt nezastaví. Slušný, šikovný kluk. Fotí, maluje, ilustruje knihy, vystavuje. Pokud náhodou pojedete do konce roku do Karlových Varů, zastavte se ve Vánočním domě, děti budou šílet!

Miroslav Vlach

Zdroj: Miroslav Solař