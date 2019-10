Akce se bude konat v prostorách Centra cizinců v Ústí nad Labem, předpokládaný konec je naplánován na 19. hodinu. Cílem tohoto odpoledne je seznámit ústeckou veřejnost nejen s korejskou kuchyní, ale i korejskou kulturou jako takovou.

„Je to poprvé, kdy mají korejští studenti stáž v tomto městě. Takže jsme si mysleli, že by bylo skvělé uspořádat malý festival představující korejskou kulturu, v rámci kterého by si obyvatelé Ústí nad Labem mohli vyzkoušet tradiční korejská jídla a seznámit se s našimi tradicemi,“ říká vedoucí skupiny korejských studentů Jong-Soo Kim.

Hlavním programem dne bude workshop korejské kuchyně, během kterého si návštěvníci budou moci vyzkoušet připravit Gimbap, pokrm podobný japonskému suši. Kromě tohoto budou organizátoři nabízet ochutnávku dalších korejských pokrmů: rýžových koláčků Tteokbokki, zeleninové omelety Pajeon, kuřecího Gangjeongu či zelného salátu Kimchi. Vedle korejských pokrmů organizátoři připravují prezentaci korejské kultury a Korey samotné doplněnou o v Koreji populární K-pop. Na závěr si hosté budou moci v obdobě tomboly vylosovat malý dárek z Korey.

Celým odpolednem budou návštěvníky provázet studenti korejské střední školy z města Gyeongju, kteří do České republiky přijeli v rámci programu „Global Internship Program“ financovaném korejským ministerstvem školství, jehož prostřednictvím nyní absolvují odbornou IT praxi ve vybraných obchodních společnostech v ústeckém regionu.

Jan Kubíček