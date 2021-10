První vystoupí Drifter Days, druhý zahraje důvěrně známý Cross-Over Quartet Marka Novotného. Tato pětka hraje jen autorské skladby osobitého pianisty Marka Novotného, držitele master´s degree v oboru jazzové kompozice na University of Massachusetts v USA. Jeho svěží melodie se k posluchači dostávají skrz originální instrumentaci, vedle klavíru tu zní i violoncello, trubka, flétna či perkusivní sestava. Skladby má melodicky svěží, invenční, prokomponované, inspirované impresionismem a kořeněné smyslem pro hudební vtip. V letech 2002–2010 působil Novotný jako odborný asistent na katedře hudební výchovy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde roky vedl univerzitní orchestr a pro něj psal i aranžmá. Za posledních 10 let byl členem více hudebních ansámblů. Spolupracoval mj. s Feng – Yün Song, s níž jel koncertní turné po Číně.

„Mezi členy jeho kvintetu oceníme i člena České filharmonie Jana Kellera (violoncello) i trumpetistku a skladatelku Štěpánku Balcarovou, držitelku žánrového ocenění Anděl za nej jazzovou desku 2013,“ uvedl Ivan Dostál, ředitel ústeckého festivalu. A dodal, že dalšího vystupujícího, soubor Jazz Q Martina Kratochvíla, představovat netřeba. „Ctitelé kvalitního jazzu s mnoha přesahy houž roky i z ústeckého festivalu dobře znají“.

V sobotu od 20.00 hodin zahraje nejprve Bee Bakare Trio, po něm se můžeme těšit na originální Chandu Rule and Sweet Emma Band. Následně zahraje slavný a legendární britský jazz rockový soubor Atomic Rooster, hlavní hvězda XXV. mezinárodního jazz & blues festivalu. Atomový kouhout zahraje v sobotu od 22.00 hodin v sestavě Pete French (hlavní zpěv), Steve „Botlz“ Bolton (kytara a zpěv), Adrian Gautrey (klávesy a zpěv), Tony „Shug“ Millidge(basa) a Paul Everett (bicí).

Chanda Rule & Sweet Emma Band hrají v sestavě Chanda Rule (zpěv), Hermon Mehari (trubka), Osian Roberts (tenor saxofon), Paul Zauner (trombon) a český hráč Jan Kořínek (klávesy a bicí).

Styl americké zpěvačky Chanda Rule je zakořeněn v gospelové tradici, míchán s kořením jazzu a srdcem plným duše. Vokalistka si od raného dětství tkala příběhy pomocí písní, broukala si melodie, hrála si se slovy. Její okouzlující hlas, jak napsal časopis Baltic Times, zvládne různé hudební styly, od jazzové písně Sapphire Dreams, nahrané s legendárním pianistou Kirkem Lightsey, Feeling Good: A Tribute to Nina Simone, Gospel Project společně s Davidem Murray, festivaly a koncerty s Golden Gospel Singers, až po představení na stanicích Arte Concert, Ö1 Jazznacht a ORF's Dancing Stars.

Slavné album Hold On je mix blues, folku, gospelu a soulu, založené na starých groovech. Texty písní jsou aktualizované, hudba je kolektivně složená do nové podoby. Otcem celého projektu je trombonista Paule Zauner, který je na hudební scéně více než 30 let. Spolupracuje se špičkovými interprety, například David Murray, Gregory Porter (Blue Brass), provozuje hudební vydavatelství PAO Records a je hlavním organizátorem Inntoene Jazz Festival a Jazzfest Passau.

Jan Kořínek je spoluzakladatelem Sweet Emma Band, s kapelou spolupracuje více než 6 let. Varhaníka můžete slyšet v jeho Groove, Blues Experience s Jiřím Maršíčkem či po boku hudebníků jako je Chris Cain, George Freeman, Lorenzo Thompson, David Murray, a dalších. Welšský saxofonista Osian Roberts je dlouholetým spolupracovníkem Jana Kořínka i spoluaranžérem písní Sweet Emma Bandu. Spolupracoval s hvězdami jako je Cedar Walton, Nick Etwell, Paulette McWilliams, George Freeman atd.

Hermon Mehari je trumpetista původem z Kansas City, nyní žije v Paříži a odtud je zván do celého světa. Kromě svého projektu spolupracuje s mnoha známými hudebníky. Bubeník Gio Rossi, původem z Itálie, věnoval většinu hudební kariéry jazzu a blues. Hrál se skvělými muzikanty Joey De Francesco, Jesse Davis, Sugar Ray Norcia, Mz Dee, Alex Schultz, Alberto Marsico Organ Logistics, Laura Fedele trio and Enrico Crivellaro trio.

