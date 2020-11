/FOTO/ Centrum města jako na dlani. Přesně takto je vidět Ústí z Mariánské skály, oblíbeného místa na procházky, venčení psů či pouštění draků.

Centrum města jako na dlani. Tak přesně takto je vidět Ústí z Mariánské skály. | Foto: Vilém Maruš

Pokud se vydáte po ulici Dobětická, a to buď zespodu od vjezdu do Důlců či shora od zastávky Kmochova, a najdete si nějaké pěkné místo, uvidíte z něj všechny městské dominanty. Hrad Střekov, Větruši či v zástavbě krčící se kostel.

Rozhodně to odsud ani nevypadá na to, že by se ve městě nějak zastavil či výrazněji omezil život. Cestujících lidí je vidět stále dostatek a aut také není nijak výrazně méně.