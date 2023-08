S prvním zářím se Knihovna Ústeckého kraje vrátí ke svému tradičnímu režimu. Dotkne se to především otevírací doby, ale i nabídky služeb. Zářijový program zve na Dny Evropského dědictví, Noc literatury nebo koncert písničkáře Jana Buriana.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. | Foto: SVKUL

Knihovna se od pátku 1. září vrátí k tradiční otevírací době. Hlavní budovy budou mít v pracovních dnech otevřeno od 8 do 18 hodin, kromě středy, kdy otevřou až ve 13 hodin. Vědecká a Lidová část včetně Dětského oddělení budou čtenářům k dispozici i v sobotu od 9 do 13 hodin.

S návratem k tradičnímu režimu nabídne knihovna i pravidelné doprovodné akce. Čtenáři se tak mohou zúčastnit například programovacího klub pro mladé CoderDojo, Seniorklubu, kroužků RPG her Dračí sluj a Dračí doupě, pravidelného hraní deskových her, setkání Astroklubu Knihovny Ústeckého kraje. Samozřejmostí jsou i polytechnická dílna a dílna s 3D tiskem, které jsou otevřeny každé úterý a čtvrtek odpoledne. Po domluvě je též možné využití knihovního Audiovizuálního studia. Novinkou letošního podzimu bude tančírna salsy, která se uskuteční vždy jednou do měsíce. První poprázdninové setkání proběhne v úterý 26. září a je určeno jak pokročilým tanečníkům, tak i úplným nováčkům.

Knihovna také pravidelně nabízí jazykově zaměřené kurzy. Již tradicí se staly Konverzace s kocourem, kde na konverzace v angličtině dohlíží kocouří knihovník Kryptonit, anglický jazyk si lze procvičit rovněž v Open English Clubu. Od října se vrátí též konverzace v německém jazyce. Novinkou budou konverzace v italštině. Pilotní první setkání fanoušků tohoto jazyka proběhne v sobotu 7. října dopoledne. Veškeré informace k nabídce služeb najdou čtenáři na webových stránkách knihovny.

V září budou knihovníci své návštěvníky lákat například na Dny Evropského dědictví, ty se uskuteční v sobotu a neděli 9. a 10. září. Na návštěvníky budou čekat workshopy i prohlídky knihovny včetně míst, kam se veřejnost běžně nedostane. Průvodci vše navíc doplní i o příběh a kontext historických vil, kde knihovna sídlí. Ve spolupráci s Vědeckou knihovnou UJEP proběhne další ročník Noci literatury, který se uskuteční v univerzitní kavárně Kampuska i v knihovní kavárně Café Maryša ve Vědecké části Knihovny Ústeckého kraje. Fanoušky hudby potěší koncert přímo mezi knihami, kdy v Hudebním salónku vystoupí písničkář a fejetonista Jan Burian. Lístky na koncert jsou v předprodeji v Lidové části knihovny.

Jiří Poživil, Oddělení komunikace Knihovny Ústeckého kraje