Čtenářka Deníku Jana Hamouzová se v komentáři pozastavuje nad aktuální situací a podobou městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem.

Městská hromadná doprava v Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Od ledna 2024 nám v Ústí zavádí nástup předními dveřmi do městské dopravy skoro v celém městě kromě centra. Nejenže dopravní podnik zavedl tlačítka, pokud chcete vystoupit, jako by práce řidiče nebylo řídit a otvírat dveře. Tlačítka jsou někde modrá, někde zelená, v některých spojích se tlačítka na výstup vůbec nemačkají, protože ty jsou na výstup kočárku a přelepená tlačítka znamenají nemačkat. Nejenže se v některých spojích nastupuje všemi dveřmi, v některých jen předními dveřmi a v některých jen předními po 20 hodině. Staří lidé jsou z toho zmatení jak lesní včely.

Nejenže dopravní podnik zakoupil vozy s velikánskými stupínky pod sedačkami, na které má problém vylézt člověk středního věku, natož starší. Nejenže dopravní podnik nakoupil vozy Renault, které mají tak miniaturní okénka, která se navíc dají otevřít jen trochu a v létě je tam na infarkt. Nejenže jsou na oknech zarážky, aby se okna nedala otevřít s tím, že ve voze je klimatizace, ale klimatizace se nezapíná.

Dopravní podnik nám z přepravy chce zjevně udělat pěknou bojovku, aby se cestující nenudili, nebo z nich chce udělat cvičené opičky. Ted navíc budeme muset nastupovat jen předními dveřmi. Co vymyslí příště? Že nastupovat může jen cestující s kulichem? Údajně z důvodu, aby se zvýšila bezpečnost? Bezpečnost ve městě se zvýší, až město začne řešit náměstí plná bezdomovců a feťáků v poledne a ne tak, že se určí dveře, kterými se má nastoupit do autobusu.

Pravidla přepravy evidentně určuje někdo z vedení dopravního podniku, který autobusem či trolejbusem v životě nejel. Údajně vyslyšeli přání cestujících, což je na tom celém nejvíc legrační. To mě vážně upřímně rozesmálo, co to na vedení dopravního podniku sedí za matly.

Jana Hamouzová