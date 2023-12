/FOTOGALERIE/ Po delší době se naskytla možnost vidět a slyšet v Ústí nad Labem jazzovou muziku. Ve středu 29. listopadu v 19.30 vystoupil Pavel Větrovec (klávesy) s Františkem Rabou (bass) a zpěvačkou Alenou Průchovou.

Srdce milovníků jazzu zaplesala radostí. V Ústí vystoupil Pavel Větrovec a další. | Foto: Zdeněk Kymlička

Byly doby, kdy se tato hudba navzdory oficiální nepodpoře zde hrála a to nejen jednorázově při festivalu. Stačí jen připomenout namátkou několik jmen: Ota Budělovský, Svatopluk Košvanec, Pavel Jeřábek, Karel Matějka, Zdeněk Hudák a samozřejmě Jazz Combo Pavla Štolby a mnoho dalších.

Na tuto tradici se pokusil navázat Zdeněk Kymlička z Agentury FOR uspořádáním dvou koncertů v Divadelním sále Domu dětí a mládeže. V úterý 21. listopadu to měla být Jana Koubková se svou doprovodnou kapelou pod vedením Ondřeje Kabrny. Bohužel vzhledem k zdravotním potížím jazzové zpěvačky se tento koncert neuskutečnil.

Na dalším koncertu ve středu 29. listopadu v 19.30 vystoupil Pavel Větrovec (klávesy) s Františkem Rabou (bass) a zpěvačkou Alenou Průchovou. V této sestavě již dvakrát hráli a zpívali díky Církvické kulturní společnosti v církvickém kostele a tentokráte byli posíleni ještě o Josefa Nepustila (bicí), dlouholetého člena známého orchestru Bonit.

A to ještě nebylo všechno. Zmíním se hlavně o ústeckém rodáku Pavlovi Větrovcovi (1949), jehož muzikantské začátky jsou nejen v tomto městě, ale i přímo v těchto místech. Již v letech šedesátých spolupracoval nejen s ústeckým mimem Petrem Berouskem, ale i ústeckým divadlem – jako doklad viz například článek Balet se usmívá v deníku Průboj 18. ledna 1966. Kromě toho si ho již koncem šedesátých let jako klavíristu vybral do svého orchestru v Domě kultury (v té době jednoho z nejkvalitnějších amatérských orchestrů v Československu) kapelník Jiří Šíma.

Pominu mnoho dalších aktivit (například jeho jazzovou skupinu v Kladivadle) a uvedu jen, že po skončení vojenské služby nastoupil v Domě kultury od roku 1970 jako hudební metodik a zároveň převzal vedení již zmíněného orchestru, neb Jiří Šíma v roce 1969 emigroval. A v roce 1971 došlo k tomu, že v soutěžním pořadu Otazník měl vystoupit jako host Jiří Suchý. Bohužel – nebo spíše bohudík – nemohl ze zdravotních důvodů přijet i jeho doprovodný pianista, tak zaskočil Pavel Větrovec a dle notového záznamu v předloženém zpěvníku doprovodil Jiřího Suchého. Jen dodám, že šlo o nové, v té době ještě ne tak známé písně z představení Jonáš a dr. Matrace.

Jiří Suchý byl nejen spokojen, ale zároveň se zmínil o tom, že orchestr divadla Semafor pod vedením Ferdinanda Havlíka hledá nového pianistu. Konkurs dopadl výborně a Pavel Větrovec nastoupil do divadla Semafor, kde strávil několik let, následně nejen přes vlastní kapelu, doprovod Evy Pilarové, orchestr Václava Hybše nastoupil do orchestru Ladislava Štaidla a v roce 1989 převzal vedení tohoto doprovodného orchestru Karla Gotta a ve spolupráci s Karlem Gottem pokračoval až do jeho posledních dnů.

Ještě připomenu, že cca před dvaceti lety se svou skupinou vystupoval pravidelně na jazzových večerech v tehdejším Café Max, které ještě sídlilo v Hrnčířské ulici. Účastníci tehdejších vystoupení si určitě rádi vzpomínají na tyto koncerty. Bohužel v současné době není v krajském městě Ústí nad Labem podobná scéna, neb na takových akcích nelze vydělávat, takže až na výjimky – jako jsou tyto koncerty – mají zájemci smůlu. Tady se nabízí šance pro Kulturní středisko města, které by mělo především takovéto tzv. nevýdělečné akce podporovat, ne-li přímo pořádat. Myslím, že například prostory bývalého Kladivadla by k tomuto účelu plně vyhovovaly.

Ale vraťme se ke středečnímu koncertu, který na zahájení nazval Zdeněk Kymlička Sedmdesátníci hrají devadesátníkům, neb mezi návštěvníky byli nejen pamětníci, ale i členové tehdejších orchestrů, František Paikrt (93 let), Vladimír Hauška (90 let) a známý kapelník Jiří Šíma (90 let dovrší 13. března 2024).

Celý koncert probíhal v neformálním pojetí, střídali se výborní instrumentalisté s neméně perfektní zpěvačkou. Samozřejmě je těžké popisovat průběh živého vystoupení, nelze výstižně popsat atmosféru porozumění vládnoucí mezi účinkujícími a diváky. K tomu přispěla i pěkně vyzdobená scéna Divadelního sálu Domu dětí.

Pavel Větrovec uvádění jednotlivých skladeb prokládal vzpomínkami na své začátky (viz například jeho skladba Ústecké nocturné) nejen v tomto městě, ale i přímo v prostorách Domu kultury. Střídali se různé žánry, jazzové skladby se skladbami popového stylu a jednou klasikou v jazzové úpravě – Humoreskou Antonína Dvořáka. Vlastně celý koncert byl spíše přátelským posezením lidí stejného vyznání, prokládaný hudebními vložkami.

Jako překvapení na závěr pozval Pavel Větrovec přítomného Jana Smigmatora, který byl do té doby ukryt mezi diváky, aby si také přišel zazpívat – je pravda, že oproti jeho koncertu v newyorské Carnegie Hall zde bylo méně posluchačů, ale zde mohl překvapivě vyjádřit svůj vztah k Ústí, neb zde ve svých školních letech nahrával v ústeckém studiu Českého rozhlasu a několik dnů zde prožil, dále byl žákem Pavla Větrovce na pražské konzervatoři a při závěrečném absolventském koncertu ho doprovodil orchestr Jiřího Šímy.

Byl zde tedy na správném místě. Já jsem ho poprvé viděl a slyšel 7. dubna 2001 a od té doby ho průběžně sleduji, ale o jeho vazbě na Ústí jsem nevěděl. Závěrem mohu jen dodat, že ačkoliv koncert byl v závěru listopadu, byl již v předstihu krásným vánočním dárkem. Díky za něj.

Vladimír Chudomel

