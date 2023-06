V pondělí 26. června slunce pěkně přitápělo nejen u vody, kamarád mě vytáhl (prý) na krátkou procházku. Nedávno dostal důchodový výměr, trénuje na nějaký závod veteránů. Každý den cca 10 km. Posuďte sami, to pro seniora s operovanou kyčlí už není.

Ústí nad Labe aneb vycházka plná historie a přírodních krás. | Foto: Miroslav Vlach

Start u divadla, přes starý most ke zdymadlům, výběh na parkoviště u hradu, krátký strečink a občerstvení. Pomalou chůzí dolů na zastávku autobusu, pod kolejemi k Labi, pohled na tu krásu kolem a zase indiánský běh. Mě zajímal žlutý jeřáb, ukotvená loď a informační tabule, Jirku stopky. Zamával a běžel směrem na Brnou. Já se vydal přes zdymadla na druhou stranu řeky, slunce jsem chtěl zahnat do příjemného stínu u Vaňovského vodopády. Prý tam byla kdysi hospoda, pohádkový vodník u jezírka vítal náhodné hosty, většina mířila do kopců. Na obávaný Vrkoč vyšplhal pouze jedem čiperný kluk, zbytek dřevěného můstku posloužil mladé rodince jako odpočinková zóna.

Konec současných komplikací? Nová studie má vyřešit dopravní zácpy pod Větruší

„Šimon (4) se tu vyřádí, je tu chládek, vody moc není, ale tady se nikdy lodičky nepouštěly. Byla jsem tu i v zimě, letos se pověstný ledopád nepovedl, ale před třemi roky byl krásný. Holka je mladší (2), ale je to také neposeda, vyšlapala to sama a tady zase poletuje mezi kameny," tvrdila usměvavá maminka. Úzká lesní stezka pokračovala dál směrem k zámečku Větruše, ukazatel tvrdil " pouhé " 4 kilometry.

Neznáte tyto lidi z Ústí? Slehla se po nich zem, policie po nich pátrá

Dalšího blázna s batohem na zádech jsem v kamenitém výstupu nepotkal, ještě, že tam byly lavičky. Ten, kdo tu vzdálenost vyměřoval určitě neměl krokoměr, mě to fakt stačilo. Výhledy byly zajímavé, vyvrácených stromů hodně, veverky jsem viděl dvě. Konečně jsem doputoval k Humboldtově vyhlídce, dřevěného borce tam objímala krásná slečna, asi Ukrajinka. Nevím, co se ji honilo hlavou, usmívala se do kamery, ale oči měla smutné. Ještě večer jsem ji poslal fotku, snad ji udělala radost. Kousek dál jsem obdivoval vzácného brouka, roháče, nechtěl uhnout z cesty, tvrdohlavec. Škoda, že ho neviděl vnouček, ten by koukal. Přiznávám bez mučení, že v samotném závěru jsem se nejvíc těšil na vychlazené pivo, výhled z terasy mě vůbec nezajímal. K mému překvapení nejezdila lanovka, ale procházka se mi líbila. Takového roháče nepotkáte každý den. Začínají prázdniny, neseďte doma, třeba k vám přijede kamarád na pár dní, tak mu představte romantiku ústeckých kopců a kopečků.

Miroslav Vlach

V Ústí to o přežití není, chválí Pepa Kůrka ze Survivoru. Rozjíždí tu zastavárnu