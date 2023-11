/FOTOGALERIE/ Především děti ze školky v Doběticích se na sv. Martina těšily. Ve čtvrtek 9. listopadu odpoledne byla zahrada plná diváků, u brány zavoněl perník, rozsvítily se lampiony a malí umělci zazpívali písničku. Potom to přišlo! Na chodníku se objevil bílý kůň a na něm tajemný jezdec.

Svatý Martin do Dobětic sníh nepřivezl, koně měl ale krásného | Foto: Miroslav Vlach

„To je přeci Martin, ten tu byl i v loňském roce. Podívej táto, má i svou družinu, vypadají jako skřítkové,“ ozvalo se z davu. Jezdec s loučí v ruce pozdravil diváky a dlouhatánský průvod se vydal na spanilou jízdu sídlištěm. Přechody přes silnici zajišťovaly uniformy, trolejbusy zdravily blikající zástup, který končil na zahradě mezi seniory.

Stezku odvahy plnou pavouků, upírů a kostlivců nejprve překontroloval odvážný rytíř, za ním spěchaly děti. „Já chci vyfotit hlavně toho koníka, je nádherný, ten pán v sedle se moc mračí,“ úkoloval dědu šikovný kluk. Podával se teplý nápoj, moučník, prostě paráda.

Bílý kůň se jmenoval Beauty, je mu 17 let, dalo by se říci, že profesí je herec. V sedle seděl ostřílený filmový kaskadér. „Jezdeckou základnu máme kousek od Habrovic, místo se jmenuje Ranč Bánov, ve stájích je sedmnáct koní, dva bělouši. Tenhle kůň je už zvyklý na davové scény, hrál ve filmu, naposledy jste ho mohli vidět v Janu Žižkovy. Já jsem tam také hrál, ne nebojte se, kladný hrdina jsem nebyl, padl jsem v bitvě, ale zkušenost to byla zajímavá,“ tvrdil Jiří Bednář (sv. Martin) a trpělivě pózoval s loučí i bez.

Zatím to na sníh nevypadá, ale třeba se děti dočkají o Vánocích. Spokojení byli všichni, někdo potkal kamaráda, další si odnášel domů pěknou fotku, dospěláci chválili svařák a perfektní dekoraci. Deník dává palec nahoru!

Zdroj: Janni Vorlíček