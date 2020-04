Na plánu na uvolnění omezení ve školských zařízení pro Ústí nad Labem se začalo pracovat od okamžiku zveřejnění textu uvolňování opatření, tj. 14.4.2020. S řediteli a ředitelkami školských zařízení, ve spolupráci s OMOŠ, připravujeme společný návrh na konkrétní způsob plánovaného otevření školských zařízení v omezeném režimu.

Ředitel ústecké ZŠ Stříbrnická Michal Ševcovic | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Většina školských zařízení bude patrně schopna realizovat otevření v omezeném režimu od 25.5.2020. Pokud se objeví nějaký problém v určité škole (např. prostorový v ZŠ a MŠ Jitřní), pomůžeme s převedením části dětí do ZŠ nebo MŠ s volnější prostorovou kapacitou, případně přijmeme pouze děti rodičů, kteří předloží potvrzení od zaměstnavatele. Rodiče budou i vhodnou formou požádáni, aby sami zvážili, zda za těchto podmínek pošlou děti do MŠ a ZŠ. ​Velkým problémem se zatím ukazuje zajištění stravování ve školních jídelnách, ale budeme muset počkat na vývoj epidemiologické situace v dalších týdnech. Očekáváme i podrobnější výklad z MŠMT k této oblasti. Stejně tak není stále jasné, v jakém časovém režimu mají být školská zařízení otevřená, ale patrně by se mělo jednat o "obvyklý časový rozvrh" pro děti na MŠ a ZŠ (1. stupeň).