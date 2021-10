Ústeckým sportovcům se v uplynulých dnech nesmírně dařilo. Tadeáš Strašík se na paralympijských hrát v Tokiu 2021 probojoval dvakrát až do finále. Z Japonska si nakonec přivezl sedmé místo v závodě na 100 metrů prsa a osmé místo v polohovém závodě na 200 metrů.

Mistři republiky ve stolním tenise, mistr světa ve florbale a účastník dvou finálových plaveb paralympijských her. Všechny tyto úspěšné sportovce ocenil primátor města Ústí nad Labem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.