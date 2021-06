Již 20. ročník se nese ve znamení 20 vystupujících (kapel či jednotlivců), kteří ve dvou dnech vystoupí na celkem dvou hudebních scénách.

Mezi největší taháky patří skupiny Gaia Mesiah, Už jsme doma, Houpací koně, Nauzea Orchestra, Nerrea, Čistírna pokaždé jinak a další.

Kompletní seznam jmen s časy jejich hraní najdete na https://bandzone.cz/koncert/499465-strekov-hrad-strekov-utulek-fest-2021; další odkazy uvádíme níže.

Vstupenky jsou v předprodeji do 17 června online na www.VstupenkyUsti.cz, originální lístek lze v Ústí nad Labem pořídit v Čajovně U vysmátý žáby a Restauraci Praha. Na místě zaplatíte 350 Kč, děti do 6 let včetně mají vstup zdarma. Bezplatné je na hradě Střekov parkování + stanování.

Výtěžek (dosud 590.000 Kč) opět přeměníme na krmení a podpoříme jím čtyřnohé přátele v několika útulcích pro psy a kočky - v Ústí nad Labem a v Řepnici na Litoměřicku.

Za pořádající zapsaný spolek Útulek fest (utulekfest@gmail.com) Emil "Emilio" Dvořák & Jiří "Póža" Poživil

Odkazy:

www.UTULEKFEST.cz

www.facebook.com/utulekfest