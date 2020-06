Středeční výlet byl delší, bez pivka, ale byla to paráda. Zelený autobus jsem osedlal u divadla přesně ve 13:10, nad Chuderovem začaly nádherné výhledy do malebných kopců.

Úžasné louky, koně, pěkné chalupy a starý kostel v Čermné. | Foto: M. Vlach

Po pravé straně Blansko, přímo proti mě Sněžník. Krásné dřevěnice mají v Radešíně, v Lipové kostel sv. Martina. Vystupoval jsem v obci Mnichov, do Čermné jsou to dva kilometry. Kolem zelené louky, nádherní koníci, udržované chalupu, na konci kamenný most a kostel sv. Mikuláše. Zpět do Ústí jsem se vracel z Libouchce. Na chytrých hodinkách jsem měl deset kilometrů.