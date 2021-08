Ale nejlepší kategorie jsou ženy, na kterých jejich neduhy nejsou tak okázalé, a tudíž působí provokativně zdravě. O těch si druzí myslí „co tady ta ženská dělá? Vždyť normálně chodí, rozum má taky zachovalý, tak co jí teda je?“

No, právě. Taky někdy koukám. Ale většinou se jejich diagnózu dozvím buď v bazénu, nebo v minitělocvičně. Tam se ženy rády svěřují, s čím se tady léčí. Při společném cvičení ve vodě se u tyčí nebo se žížalami svěřují s tím, co je bolí, a taky vědí, že by měly víc doma chodit a cvičit. Navrhuji jim, ať si pořídí pejska a budou muset šlapat schody třikrát denně a pořádně se nechat pejskem povodit, Dozvím se, že jedné z nich má pejska její stará maminka, které čoklík obvykle zdrhne a ona pak běhá po vsi a volá na něj a celá ves se tím lovem baví. Takže pejska ne. A co kočka? Aaaaa, tak to je jiné téma. Dozvídám se, co jejich kocour dělá za neplechu, kolik koťat k nim přivedla kočka, kde všude chrápe a tak dál. Milovníci koček to znají.



V bazénu se toho dost probere a utuží se přátelství. Aspoň tady. V minitělocvičně se dají zažít také pěkné chvilky. Zejména, když nás vede mladinká stážistka a kázeň povolí. Stačí, když přijdou dvě rozchechtané cvičenky a nemohou přestat se smát. Tak se přidáme i my ostatní a ptáme se „ženské, co jste pily“. Prý nic. Vyjde najevo, že jsme tam čtyři osoby, jež mají něco společného s výchovou dětí. Tak jsme se vzájemně přiznaly: sestřička z jeslí, učitelka z mateřské školy, učitelka z národky a nakonec učitelka z 2. stupně. Tak nám chyběla jen středoškolská a vysokoškolská pedagožka. Učitelky jsou vesměs ty nejneukázněnější osoby v hejnu. Chudák stážistka nás radši pustí dříve, ať si užijeme sluníčka.

Navíc když denně cvičíme hodinu po obědě, tak to je vopruz. Hlásíme, že jsme měly knedlíky a zelí, takže by se na to měl brát ohled. Zažila jsem vedle sebe „cvičit“ tzv, hrocha, který chudák funěl jak sentinel, ale byl statečný, Hrdě prohlásil, že shodil už 15 kilo a ukázal velikost původního trička. Tady ne, ale chce pokračovat dál v hubnutí, No, nechtěla bych ho vidět s těmi 15 kily navrch předtím. O postavách žen se asi šířit nebudu. Ale někdy je to žalostná podívaná.

Myslím, že pro dnešek to stačí, další postřehy si nechám na jindy, Venku momentálně prší, ale já mám už nachozeno dost, a tak už mohu klidně lenošit u kompu. Bylo krásně a procházka mimo davy lidí v přírodě je balzám. Tak zdar a sílu, léto ještě pokračuje.

Naďa Chodovská