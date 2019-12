Od 16:30 hodin bude ve stanu u hospody U kapličky probíhat zastavení v předvánočním čase. Před tímto časem budou přinášet ženy, muži a i děti svoje vánočky a vánoční cukroví do soutěže. V okamžiku, kdy začne pracovat porota se mohou návštěvníci odebrat ke druhé kapli („u veterinářů“). Tato kaple bude po své rekonstrukci poprvé otevřena lidem. Spolek zde dává prostor jednomu mladému saxofonistovi, který zde odehraje svůj první koncert. V centru dění u hospody zatím bude pracovat porota a aby jí šla práce dobře od ruky tak jí bude vyhrávat Standa Tatar. Že nevíte kdo to je? Vzpomeňte si na třetí díl filmových Básníků. Standa tam v sokolském vyhrává a zpívá celé hospodě. A tak to bude i u nás. Jen ten sokolský stejnokroj nebude mít.

Letos již počtvrté se o Štědrý den v 16:00 hodin sejdou lidé nejen z Brné, ale víme, že i třeba ze Střekova na Štědrovečerním zpívání. Ústečtí trubači zahrají ty nejkrásnější vánoční melodie a mnoho z nich je doprovázeno zpěvem přítomných. Každý rok je nás víc a víc. V loňském roce jsme počítali a bylo nás kolem 350. Pomalu si pokládáme tzv. Nerudovskou otázku. Kam s nimi? Prostor u kapličky byl plný. Lidé si přinesli cukroví, frťánka, vínečko i bramborový salát byl vidět. Po skončení koncertu se ani nechce opustit příjemnou atmosféru. Ale Ježíšek nečeká a tak popřání sousedovi a honem ke stromečku. Pokud půjdete vezměte si sebou svíčku, kterou dáváme kolem kapličky.

Nový rok , rok 2020 bude spolek slavit kulaté výročí. Bude nám pět let. A začneme 963.Plesem veselých Brňáků. Na našich akcích již od června bereme rezervace. A výsledek? V okamžiku, kdy jsme přinesli z tiskárny vstupenky tak jsme je hned prodali. Vytištěné plakáty budou zbytečné. Mnoho lidí zaváhalo a bohužel se na ně nedostane. Letos nás na plese bude bavit orchestr Brass Bombers a tradiční Vláďa Hron (opět bude zpívat naši hymnu) bude letos doplněn jednou legendou. To bude Karel Kahovec, který zazpívá své hity a hity svého kamaráda Petra Nováka. A proč 963. Ples? To je jednoduché. Od první zmínky o Brné uplynulo přesně tolik let. A my věříme, že naši předci dělali plesy hned, jak založil obec Brnou. Že je to hloupost? Ale krásná.

Druhou akcí jubilejního roku bude již šestý Masopust. Že je to opět podivné. Spolek slaví pět let a pořádá šestý Masopust. Jednoduché. Ten první byl pořádán v době, kdy členové spolku bojovali s byrokracií a snažili se neustále doplňovat svoji žádost o založení spolku. Lidé v Brné se složili a Masopust navzdory úředníkům byl. Byrokracie byla poražena až na podzim. Masopust 2020 bude 15.2. Věříme, že nám vyjde počasí, jako v roce 2019 a že nás bude opět přes tisíc. Nevěříte? Choďte na akce spolku Veselá Brná a uvidíte. O našich akcích se dozvíte na facebook Veselá Brná a nebo v Entru v kolonce Agentura For. Srdečně vás zveme.

Vaše Veselá Brná

Zdeněk Kymlička