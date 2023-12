V Brné na Ústecku začal advent. Vše proběhlo podle plánu. V neděli v 16 hodin rozsvítila paní Lenka první adventní světlo. Přítomní si popřáli krásný adventní čas. Sešlo se nás docela hodně, vždyť v neděli večer teplota padala dost pod bod mrazu.

Advent 2023 v Brné na Ústecku. | Foto: se souhlasem Z. Kymličky

Vůbec nám to nevadilo. Teplý svařák a samozřejmě frťánky přispěly k dobré náladě. V loňském roce jsme při rozsvěcení vždy realizovali nějaký vánoční zvyk. Chtěli jsme začínat stejně a tak se mělo rozřezávat jablko. A ejhle! Když jsem šel pro ně do sklepa tak jsem zjistil, že už letošní úroda došla. A tak příští týden budeme pouštět ořechové skořápky se svíčkou. Přijďte v neděli 10. prosince ke kapličce v Brné, je to vždy cca 45 minut pohody. A k tomu si můžete prohlédnout brněnský betlém, který je dost netradiční.

Zdeněk Kymlička

