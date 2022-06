Náčelníku, do Brné přijíždíš opět po roce. Pořadatelé mezi tím objevili na půdě jednoho domu důkaz o tom, že se v Brné setkali váš duchovní otec Karel May a český genius Jára Cimrman. Víš o tom, že se bude odhalovat památník věnovaný tomuto setkání?

Vím, dokonce jsem byl přitom, když k tomu vzácnému objevu došlo. Ono se toho našlo poměrně dost. Mnoho věcí se návštěvníci v sobotu dozvědí. A věř, že budou hodně překvapeni.

Vinnetou, můžeš nám říci co ještě můžeme v sobotu v Brné vidět?

Kovboji, tam toho bude. Bude hrát Under Grass s Tomášem Linkou, Michal Tučný revival, budou tam indiáni s ukázkou života a bojů mezi námi a další atrakce. Máš-li zájem vědět víc, podívej se na facebook, nebo jak tomu říkáte, Veselá Brná. A mimochodem bude tam zpívat také Vláďa Hron.

V sobotu 18. června přijedou do Brné opět hrdinové dobrodružných knížek Karla Maye, Vinnetou a Old Shaterhand. Vinnetoua bude představovat bavič Vladimír Hron a jeho bílého bratra rodák z Brné, exreprezentant v boxu „drtící pěst“ Sváťa Žáček.Zdroj: Zdeněk Kymlička

Old Shaterhande, jak ty se těšíš do Brné. Ví se, že jsi v loňském roce seděl poprvé na koni. Jak letos přijedeš nebo přijdeš?

Samozřejmě, že přijedu na svém koni Hatatitlovi. O tom nepochybuj!

Budeš účasten odhalení památníku setkání Maye a Cimrmana. Věděl jsi o tom, že se v Brné setkali?

Ještě, když jsem se jmenoval Sváťa Žáček a žil v Brné, tak každý věděl o Mayovi, ale, že tam byl i Jára Cimrman to je novinka a jsem na to pyšný.

Oldo, ještě jedna zajímavost pro tebe. Na začátku července to bude 55 let, kdy měl v Ústí premiéru film Old Shaterhand. Jak to oslavíš?

Až odjede můj rudý bratr, abstinent, tak si dám frťánka s Kleki Petrou.

Děkuji vám oběma za pár slov. A čtenáře zvu v sobotu od 14,30 hod. do Brné. A když budete mít ten správný kostým tak dostanete frťánka ohnivé vody. Domluvil jsem.

Zdeněk Kymlička