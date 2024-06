V Brné to žilo: písně Matušky, indiáni, Old Shaterhand a Baby di Brná

/FOTO/ O víkendu to v Brné žilo. V cyklokempu byl Útulekfest. U hospody U kapličky v pátek bylo druhé setkání „Všeho s mírou, vlastně s Jírou“ a hlavně v sobotu přijel do Brné opět Vinnetou a Old Shaterhand.

Indiánský den Karla Maye 2024. | Foto: se souhlasem Z. Kymličky

Tentokráte na své závěrečné cestě byli doprovázeni jezdci kavalerie. Tradičně byl cíl u totmů v Parku generála Klemeše. Zde oba vzdali hold svého stvořiteli Karlu Mayovi. A potom se opět ukázala lidumilnost Vinnetoua. Indiánská skupina totiž měla u kůlu uvázaného a připraveného na mučení Miloše Jíru. Vinnetou vysvětlil , že Jíra je přítel Apačů a že měl před nedávnem narozeniny a tak byl osvobozen. Vladimír Hron ještě prozradil, že jeho bílý bratr Sváťa Žáček bude mít také zanedlouho sedmdesáti a tak oba dostali dárky. A potom už jste v Parku generále Klemeše si mohli prohlédnout dvě ležení indiánů, mohli jste vidět indiánské tance, děti mohli shlédnout divadélko, zkusit si Indiánskou stezku v podání Domu dětí a mládeže a ti starší mohli vyzkoušet svoje umění ve střelbě lukem. A u hospody U kapličky běžel program. Nejprve měl svůj blok Vladimír Hron, potom přišly Baby di Brná. Viděli jste obrazy filmových hvězd na Střekově? Určitě zajděte, stojí za to Vladimír Hron se rozhodl jednu písničku si zazpívat s nimi. Velice se mu to líbilo a tak zpěvačkám předal cenu Vinnetoua – dort. Další vystupující byl Ústecký výběr, po něm Riding Hoppers s Radkem Stankem a Robertem Mouchou. K večeru přišlo velké překvapení. Waldemar Matuška. Byla to show jednoho muže. Zpěvák, který zpívá písničky Waldemara a má velice podobný hlas si získal srdce všech. Samozřejmě opět se tancovalo. Jako pořadatelé jsme měli trochu strach jak si duo Gramofon poradí s rozjásaným publikem. Zvládli to. Tančilo se dál a nechtělo se končit. Indiánský den se v Brné podařil. Dopoledne jsme se všichni obávali počasí, ale to se umoudřilo a bylo fajn. Vy jste nebyli? Vaše chyba. Přijďte příští rok 14. června. Zdeněk Kymlička Mohlo by vás zajímat: Visáči, The Mist, Prago Union. Útulek Fest v Brné pomáhal opuštěným zvířátkům Zdroj: Deník/Adéla Stejskalová