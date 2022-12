Volba kandidáta na děkana měla na ústecké umělecké fakultě dva rozhodující momenty. Byly to termíny dne 9. listopadu, kdy proběhlo shromáždění akademické obce a představení kandidátky, a dne 16. 11. 2022 pak samotná volba kandidátky na děkana na řádném zasedání akademického senátu fakulty.

Děkankou FUD UJEP pro funkční období 20. 2. 2023 – 19. 2. 2027 byla zvolena prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., dosavadní proděkanka pro tvůrčí činnost, vedoucí katedry fotografie a vedoucí ateliéru Fine Art–Photography.

Svůj volební program postavila na šestnácti nejbližších aktuálních výzvách, které stojí před ústeckou uměleckou fakultou, na začátek jejich výčtu zařadila nutnost kontinuity přechodu z jednoho volebního období do druhého a nalezení návazností na to, co bylo úspěšné a co představuje potenciál pro další vývojovou fázi FUD. Prof. Kolečková ke svému zvolení říká: „Přijímám tuto výzvu s pokorou, nadějí a důvěrou v energii akademické obce. Fakultu vnímám jako živoucí organismus, jako ekosystém, o který je třeba pečovat, který však musí být funkční a dynamický především v dílčích činnostech studentů, pedagogů i nepedagogických pracovníků.“

Budoucí děkanka se při představování svého volebního programu nevyhnula ani současné geopolitické a energetické krizi. Za nezbytnou do budoucího období označila ochotu iniciovat a přijmout nepříjemná omezení a vnitřně se smířit s logickým poklesem studijního i pracovního komfortu. Zároveň vyjádřila své přesvědčení, že bude FUD i nadále vnímána jako prestižní umělecká škola, o které se „ví“ v národním kontextu, ale jejíž jedinečnost zároveň vyplývá z aktuálních potřeb i kulturních tradic severočeského regionu. Novou děkanku jmenuje do vedení Fakulty umění a designu UJEP rektor doc. Martin Balej.

„Výsledek volby mě potěšil. Považuji za přínosné, že uměleckou fakultu v budoucnu povede prof. Kolečková. S fakultou je spjata celou svoji profesní kariéru, od roku 2008 zde byla vedoucí ateliéru, později katedry, a od roku 2015 vykonává pozici proděkanky. S organizací fakulty je tedy dobře obeznámena a těší se zde vysoké pracovní i umělecké prestiži,“ říká Martin Balej.

Fakulta umění a designu UJEP (dříve Fakulta užitého umění a designu UJEP) byla založena v roce 2000. Jejími děkany v minulosti byli: doc. ak. mal. Vladimír Švec (20. 2. 2001 – 19. 2. 2007), doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (20. 2. 2007 – 19. 2. 2015) a doc. Mgr.A. Pavel Mrkus (20. 2. 2015 – dosud). Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP