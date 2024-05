V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích zahraje kapela Bárka a to ve složení skvělých hudebníků - violoncellista Pavel Barnáš a harfenistka Ivana Pokorná.

Kapela Bárka. | Foto: archiv

Oba muzikanti působí desítky let v renomovaných profesionálních orchestrech, kromě toho si však přáli hrát i skladby podle svého výběru, a to v malém obsazení, bez not a dirigentské taktovky. Zaměřují se hlavně na evergreeny a filmové melodie, které v neobvyklém spojení jejich nástrojů vyznívají velmi působivě.

"Bárka nabízí plavbu napříč různými žánry s harfou a violoncellem - proplouváme vodami bouřlivými i klidnými a užíváme si radost z hudby," shrnul Pavel Barnáš, violoncellista Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a mj. ředitel festivalu Okolo Třeboně s třicetiletou tradicí. Ivana Pokorná je členkou Orchestru Národního divadla a vždy ráda spolupracovala i s muzikanty z jiných hudebních žánrů. V kapele Bárka hraje na keltskou harfu, která je menší a lehčí než ta, kterou používá ve velkém orchestru.

"Zkrátka vzali jsme své nástroje na ramena a vydali se ve volném čase objevovat nové vody, které nám přinesou větší svobodu a dobrodružství."

Koncert se koná v sobotu 25. května od 16.15 hod v Církvicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Upozorňujeme na změnu čísla autobusu. Jezdí k nám autobus číslo 81.

Za Církvickou kulturní společnost, z.s. Helena Beranová