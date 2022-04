Během diskuse se představili zástupci z Ústecka i Karlovarska. Na akci s názvem Současnost a budoucnost uhelného Severozápadu: Jak na spravedlivou transformaci se mluvilo hlavně o tom, co potřebují místní obyvatelé. Tzv. spravedlivá transformace, hlavní téma debaty, je úředně zavedený, i když stále ještě málo známý pojem. Vyjadřuje, že by plánovaný odklon od uhlí měl brát ohledy na lidi, kterých se nejvíc dotkne. Jsou to jak pracovníci těžařského průmyslu, elektráren, tepláren, tak i lidé, kteří žijí v krajích, kde se těží a zpracovává uhlí. Důležitá je kvalitní práce

„Líbí se mi, že spravedlivá transformace, pokud má být opravdu spravedlivá, počítá i s vyloučenými lokalitami,“ uvedl František Nistor ze spolku Aver Roma, který připravuje volnočasové aktivity pro děti s Chanova. Na co by podle něj měli jít peníze z Fondu spravedlivé transformace, které si rozdělí Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj? Z jeho zkušenosti hlavně pracovní místa.

„Co by pomohlo, je zakládat v těchto lokalitách sociální podniky a zaměstnávat místní lidi. S tou podmínkou, že vstoupí do insolvence, kterou splatí, a pak vstoupí do života s čistým štítem. To je největší problém v těchto místech,“ uvedl Nistor. Zapojte místní lidi Antropoložka a zástupkyně platformy Kreativní.uk Tereza Dvořáková by peníze směřovala nejenom na infrastrukturu, ale také na sociální služby. A podle čeho by se v budoucnosti mohlo hodnotit, že se kraj mění k lepšímu? „Pro mě, jako uživatele města, je to určitě kvalita veřejného prostoru. To, že brownfieldy, které denně potkávám, nebudou brownfieldy, ale prostory pro veřejnou a spolkovou činnost, budou z nich muzea, nebo komunitní centra,“ uvedla Dvořáková. Důležité podle ní také je, aby se do příprav projektů, které mají zlepšit život například lidí ze sídlišť, nebo celých městských čtvrtí, mohli zapojit přímo místní obyvatelé. A uvedla příklad francouzského Lyonu, kde to tak funguje. Tereza Dvořáková se momentálně věnuje mapování lidí, kteří na Ústecku pracují v kreativním průmyslu, od řemeslníků po například animátory. Z Fondu pro spravedlivou transformací chtějí s týmem z Kreativní.uk získat peníze na svůj projekt. Tím je síť kulturních center na Ústecku, která bude kreativcům poskytovat podporu. Kulturní a kreativní průmysl je podle ní rychle rostoucí sektor, který vytváří kvalitní a dobře placená místa.

„V Anglii mají spočítáno, že každá libra, kterou investují do kultury jakéhokoliv typu, se jim vrátí v pěti librách,“ uvedla Dvořáková. Akci, která se uskutečnila v půlce března, uspořádalo Centrum pro dopravu a energetiku a platforma Re-set. Před debatou promluvili autoři nových publikací, které se přeměně uhelných krajů věnují. Jak se k odklonu od uhlí postavili v zahraničí a jak do přeměny krajů více zapojit místní obyvatele, popsala analytička Kristina Zindulková z Asociace pro mezinárodní otázky. Co si o přeměně regionu myslí místní obyvatelé, popsal na základě své práce, výzkumník Mikuláš Černík.

Václava Marková - Centrum pro dopravu a energetiku