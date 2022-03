Loňský úspěšný film norského režiséra Joachima Triera, nominovaný nyní na Oscara, uvede dnes od 20 hodin kino Hraničář. Trvá 129 minut, uvidíme ho v původním znění s titulky, vstupné je 150 a 110 korun.

Ústecký Hraničář dnes promítne film Nejhorší člověk na světě. | Foto: Archiv

„Hravé, sexy a zábavné,“ chválí snímek s pozornosti hodnou dívčí hrdinkou britský filmový magazín Screen Daily. Na filmovém webu ČSFD.cz má 78 %, je o slečně s krásným úsměvem co se umí radovat, má zvídavé oči. Jak ty se umí nadchnout! A co, že její okouzlení časem vyprchá? Kousek si vezme s sebou o dům dál. Nalepí se jí na boty.

Zdroj: Youtube

A co, že se snad plete, snad chybuje? Je snad zavrženíhodné, že je i v nejistotě iniciativní, vykročí? Je horší odejít dřív než pozdě? Život je lineární. Narodíme se a umřeme. Život není lineární. Co chvíli v něčem začíná od znova, ten začátek je i není nový. Jde o sled epizod… Je trpké, že se tak často se svým aktuálním místem v životě mineme s tím druhým. Dřív nebo později. Vyšlo by to jindy, jinak? Možná. To je fuk. To co je teď, je vážně důležité. Posvátné. Přiznat tomu konečnost je urážka. Odvážnou a nezbytnou pro štěstí duše. Špiníme novým staré? Ne! Ze starého jsme trochu vyrostli. Co jsme opustili, tím jsme se chtě nechtě trochu nakazili. Nikdy nejsme hotoví. Dál se pečeme. Neumřeme na konci, ale někde uprostřed. Věčně nehotoví. Vždycky překvapení. Je v tom prostor pro radost. Neutop se.

Třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě, experimentuje, zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil, začal novou životní etapu. Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na večírek, kde potká mladého okouzlujícího Eivinda… Film na pomezí dramatu i komedie vypráví vtipně, pravdivě a s citem o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné možnosti, a přesto si připadat jako ten nejhorší člověk na světě. (Aerofilms)

Představitelka Julie (Renate Reinsve) získala loni na festivalu v Cannes cenu za nejlepší herecký výkon. Od té doby se snímek s úspěchem bavil řadě festivalů včetně karlovarského, má i oscarovou nominaci. Mladí lidé, kteří hledají místo v životě, patřili do umění včetně filmového odnepaměti. Na počátku nového tisíciletí však ti hledající notně zestárli. Letos tedy aspiruje na zlatou sošku americké akademie „Nejhorší člověk na světě“, o němž časopis Toronto Star napsal: „Je to romantické drama pro lidi, kteří nenávidí romantická dramata.“ Hrdinka Julie se zoufale brání touze svého staršího přítele po dítěti. Večírky, nezávazná práce, kterou lze kdykoliv měnit za jinou, stejně lze, byť s lítostí, měnit partnera za jiného. Proti tomu je nekonečně nudná rodinná oslava jejích třicátých narozenin. Julie ví, co z toho nechce, ale ví vůbec, co vlastně chce?

„Natočit film o lásce a nazvat ho Nejhorší člověk na světě má ironický nádech,“ říká scenárista i režisér Joachim Trier. „V konfrontaci s intimitou a vztahy cítí Julie vlastní selhání, jako by byla nejhorší člověk na světě. A ukáže se, že některé další postavy ten pocit osobního selhání zažívají též.“ Čtyřiatřicetileté Renate Reinsve předpovídají média hned od uvedení i ocenění v Cannes hvězdnou budoucnost. Herečka je z ohlasů na film i na sebe samozřejmě nadšená. „Bylo to zcela fantastické,“ nechala se slyšet z Cannes. „Stalo se toho tolik, že jsem neměla čas to na místě vše přijmout. Ale o Vánocích mě to dost zasáhlo, dostala jsem se zas do euforie,“ prozradila.

„Snažili jsme se být upřímní, jde-li o témata lásky, ztráty, identity i obrazu sebe sama. Ale nechtěla jsem, aby to bylo jen o mě, aby univerzální. Tak jsem se snažila být upřímná, i pokud jde o mě samotnou a o to, jak vstupuji do vztahu. V něm chci být svou nejpůvabnější i nejmilovanější verzí, ale přináším si do něj i stud a nejistotu,“ řekla herečka. Režisér o ní tvrdí, že byla jedním z důvodů, proč film točil. „Napsal jsem film pro ni! Znal jsem ji z doby, kdy měla před deseti lety malou roli v Oslo, 31. srpna. Byla velmi mladá, ale vážně dobrá, měla zvláštní energii. Během let měla řadu rolí, ale nikdy žádnou velkou, tak jsem jí musel jednu napsat. Významně přispěla k finální podobě Julie i k její komplexnosti. Renate je odvážná, nemá problém ukázat nedokonalost, není vůbec ješitná,“ je si jistý režisér Triér.

Radek Strnad