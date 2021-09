Záštitu nad slavnostním koncertem, který byl pořádán Severočeským divadlem Ústí nad Labem ku příležitosti oslav 1100 let sv. Ludmily, převzali prezident České republiky Miloš Zeman, arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka OP, biskup litoměřický Mons. Jan Baxant, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.