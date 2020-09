Přijměte pozvání na šestý ročník multižánrového festivalu Fondyfest, který se uskuteční v sobotu 19. září na fotbalovém hřišti v Koštově od 15 hodin.

Na sobotu 19. září se v Koštově chystá Fondyfest. | Foto: Archiv

Uslyšíte kapely Destroyself, Idio&Idio, A New Chapter, The Rumble of Skulls, Nerrea, Noční Vřešťan a Sklap.