Pomozte najít fenku, která slyší na jméno Mery.

Ztracený fenka slyšící na jméno Mery | Foto: Veronika Chytrá

Budou to tři týdny, co se v Libouchci na Ústecku ztratila fenka křížence, slyšící na jméno Mery. „Může být kdekoliv okolo Libouchce, Tisé, Jílové, ale je dost aktivní, takže nelze vyloučit celé Děčínsko i Teplicko,“ uvedla majitelka Veronika Chytrá. Mery je hodná, kamarádská ke psům i dětem, se kterými vyrůstala. Tříletá fenka váží asi 30 kg, nemá obojek, ale je čipovaná. Majitelé prosí o jakoukoliv informaci, která by pomohla k jejímu nalezení. Kontakt je 605455069, nebo v.javurkova@seznam.cz