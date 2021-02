V loňském roce jsme sníh na Bukově neviděli, letos si ho užíváme vrchovatě. Mám takový dojem, že někteří lidé se dnes do práce nedostanou včas. Soused se po chvilce vrátil, silnice prý vůbec nebyla protažená.

Na ptačí budce je pěkně vidět, kolik toho napadlo za noc. Jdu si hned pustit televizi, tam mi to určitě vysvětlí nějaký odborník před virtuální mapou. Vypadá to na sněhovou kalamitu. Skoro bych se přimlouval za otevření lyžařských středisek, na horách to musí být paráda. Dokumentace není z Krkonoš, tohle je Bukov, v pondělí 8. února před snídaní …

Miroslav Vlach