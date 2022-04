Společnost Malfini se v rámci společenské odpovědnosti soustředí nejen na životní prostředí, ale také na sociální témata v rámci své široké působnosti. „Každoročně snižujeme naši uhlíkovou stopu. Na svých objektech instalujeme fotovoltaiku, ve vozovém parku máme elektromobily i auta na CNG, pomáháme ke vzdělání dětem v Bangladéši a podporujeme řadu charitativních projektů v evropských zemích i v České republice,“ doplňuje ve zkratce aktivity společenské odpovědnosti a udržitelnosti firmy Jan Chovanec.

Kampaň Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody a je součástí globální akce Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nepořádek a nelegálně vzniklé černé skládky.

Společnost Malfini, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem je středoevropským lídrem na trhu reklamního textilu a předním dodavatelem v dalších zemích Evropy s důrazem na společenskou odpovědnost. Ve svém portfoliu má i segment pracovních oděvů. Společnost nabízí přes 300 různých produktů. B2B charakter obchodního modelu firmy je založený na e-shopu, dostatečných skladových zásobách, rychlé logistice a dokonalých zákaznických službách. Jako přední hráč v daném sortimentu se značkami Malfini, Malfini Premium a Piccolio, který doplňují pracovní oděvy Rimeck a také pracovní textil holandské firmy Tricorp, i bezpečnostní obuv společnosti Bata Industrials, působí firma už takřka v 35 evropských zemích. Roční celkové tržby ve výši 1,8 miliardy korun jsou výsledkem práce víc jak 320 zaměstnanců. Moderní, plně automatizovaný sklad v Ostravě disponuje kapacitou větší než dvacet pět milionů kusů reklamního textilu. Dodávky na klíčové trhy do okolních států jsou realizovány do 24 hodin. Všechny produkty společnosti Malfini podléhají přísným zkušebním testům a nesou světově uznávanou pečeť kvality OEKO-TEX Standard 100. Více na www.malfini.com.

