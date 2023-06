V novém filmu nás Indiana Jones bere do hvězd. Už naposledy?

Ve čtvrtek 29. června od 19.00 hodin nabídne veřejný sál Hraničář svému publiku další filmovou lahůdku v původním znění s titulky, dlouho očekávaný snímek Indiana Jones a nástroj osudu. Je to letošní festivalová novinka o délce 142 minut, režíroval ji James Mangold. Co se tu vše dozvíme? Co si užijeme?

V novém filmu nás Indiana Jones bere do hvězd. Už naposledy? | Foto: Paramount Pictures

V roce 1969 už žije americký archeolog a vyhlášený dobrodruh Indiana Jones (hraje ho i tentokrát Harrison Ford) už poněkud poklidný a nudný život. Na pozadí jeho příběhu se však odehrávají větší, ve světě zuří souboj světových mocností o úspěšné dobytí vesmíru. Jones je velmi znepokojen skutečností, že americká vláda překvapivě zverbovala bývalé nacisty, aby pomohli porazit Sovětský svaz v tomto nelítostném vesmírném soupeření. Nezbývá mu už tedy nic jiného než tradičně uchopit celou záležitost do vlastních šikovných rukou a vydat se na další, už bohužel poslední výpravu, kde ho doprovází jeho kmotřenka Helena (Phoebe Waller-Bridge). Mezitím ale také Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), člen NASA a bývalý nacista, který se již podílel na programu přistání na Měsíci, chce z celého našeho světa udělat o dost lepší místo – ovšem jen podle svých ideálů. KVÍZ: Velký bratr tě sleduje! Znáte život a dílo George Orwella? Jak si povšiml sám zkušený hodnotič z webu ČSFD.cz Enšpígl, poslední Indyho dobrodružství bylo ve velkém stylu. Odehrává se totiž na zemi, ve vzduchu i pod vodou. K honičkám je tu využito doslova všechno, co se jenom trošku pohybuje, možná chyběl invalidní vozík, ale jinak auto, moto, kůň, vlak, letadlo. Ani hrátky s bičem nebyly opomenuty. Hlavně tu ale drandíme z jednoho kouta světa do druhého a všude nám společnost dělá jeden postarší sympaťák v klobouku, se kterým to celé tak báječně utíká. Film má i své mouchy, za tu hlavní bych uvedl Helenu, pochopit smysl jejího počínaní by chtělo asi dvě vejšky a kurz ženoznalectví navrch. Na druhou stranu dodávala filmu potřebné mládí, drive a špetku flirtovní lehkosti. Další zajímavou myšlenku má film kolem gravitace, ta, jak víme, funguje na všechno i na všechny jen s jednou výhradou, což je Indyho klobouk; ten totiž z Indyho hlavy nespadne, ani kdyby se mu nabízeli dotace EU za spadnutí. Krvavé prachy. Scorsese se svým filmem omlouvá za vraždy amerických Osedžů Doufám, že až naše sociálně mimořádně empatická vláda uvidí, čeho všeho je tu sám Indy schopen v 80. letech, prodlouží nám věk odchodu do důchodu na 110 let. Jinak proti poslednímu Indymu vlastně dohromady nic nemám, jedná se o poctivé digitální dobrodružství, které sice nedělal velký Steven, ale James Mangold taky umí dost – o tom zkrátka žádná.