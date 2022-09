„V téhle sestavě jsme víc než šest let, hrát nás těší. Vyjasnili jsme si teď pár nedorozumění, co jsme mezi sebou měli. Vlilo nám to energii do žil, máme chuť bavit fanoušky, zacvičit si rock i funk na scéně. Těší nás nové album, je skoro hotové. Ladíme obal i výrobu, chystáme křest. Jen tak se na něj pak Ústečáci nezapomenou. Rádi o všem našim věrným včas řekneme na svém facebooku,“ slíbil guitarman Standa, linkuje sobě i nám blízkou budoucnost Točílas.

V KOLOcafé zahraje kapela sama, zato v plném nasazení. Zazní tu dost songů i z nové (ještě bezejmenné?) desky plus hitové stálice: Jistota je Autostráda i song pro inspiraci dámám Hejbni prdelkou. Zazní ale i další, k nimž se, věří kapela, fanoušci přidají. Tančit budou kluci i holky, jistě i jejich děti. Za ty roky už kapela ví, že umí strhnout publikum. Snaží se, aby si to vždy každý užil, vrátí zkrátka divákům zpátky jejich energii. Bude to asi dost divoký.

Start mají Točílas v pátek mezi 19.00 a19.30 hodin. „Nás potěší, když se tu sejde co nejvíc lidí. Zvučit nás tu bude náš milovaný Mára Ženkl, parádně ozvučující aktuálně v Ústí nad Labem nedělní Malé Hamburky v sadech. Tak už víme, že máme jistotou parádního zvuku,“ těší vokalistu Dana Černého. „Zkrátka jsme v pohodě, máme nacvičeno, takže teď už jen to počasí. Ale kdo kvůli němu pro nás bude už od čtvrtka čarovat?“ ptá se Helmut. „Už se tam fakt těšíme. Bude to venkovní koncert na krásným místě,“ hlásí ještě Točílas na svém facebooku.

Radek Strnad