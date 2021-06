V sobotu opět na Ústecký brunch do Městských sadů

Máte rádi pestrou snídani, svačinu či oběd? Nechce se vám v sobotu dopoledne vařit? Rádi byste trávili sobotní dopoledne s přáteli a venku? Pojďme si společně udělat příjemná sobotní dopoledne s Brunchem. A co to vlastně je? Jukneme se do Wikipedie

V sobotu je možné opět vyrazit do Městských sadů na Ústecký brunch. | Foto: Ústecký brunch