Start bude v místě prezentace v 10.30 hodin. Trať je dlouhá 6,3 km (tj. 6 okruhů po 1043 m + cca 15 m náběh). Lesní cesta v první polovině okruhu velmi mírně stoupající, ve druhé půli velmi mírně klesající. Žactvo – 2,12 km (popř. 1,07 km děti do 9 let). Startovné: 80,- Kč (40,- Kč žákovská trať). Ceny jsou pro první 3 v kategoriích, tombola a pro absolutního vítěze též pohár. Kategorie: Muži do 39 let, muži 40 – 49 let, muži od 50 let, ženy do 39 let, ženy od 40 let; žáci do 15 let, žákyně do 15 let.

Vyhlášen bude i nejrychlejší běžec nad 60 let/běžkyně od 50 let. Občerstvení: Voda, popříp. čaj; po závodě možno další občerstvení zakoupit v blízké restauraci Pohoda. Traťové rekordy: Zdeněk Pinc -21:30 (leden 2018) a Jarmila Sobecká - 24:46 (leden 2018).

Na téže trati se v minulosti uskutečnilo 20 ročníků memoriálu Aloise Hanauera. Držiteli traťových rekordů tohoto, tehdy květnového závodu jsou Michal Kučera (18:46) a Jana Bauckmannová (22:34). Běh Milana Varcholy se koná od roku 2016 (o rok dříve proběhl pod jiným názvem).

Vladimír Růžička