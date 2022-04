Pomalu, rozvážně nahoru, potom krátký výhled do okolí, podpis do krabice a rychle dolů. „Jezdím sem každý rok s manželkou, letos máme vlastně výročí. Desátý výstup na naší zamilovanou věž. Tady jsme se seznámili,“ pochlubil se Roman z Litoměřic. Kousek dál další dvojice zdolávala solidní sedmičku.

„Jsou tu vyznačené dvě cesty, ta pravá je fakt dobrá. Přijel jsem se synem z Teplic, dobře to tu známe. Už jsem toho chtěl nechal, padesátku jsem už oslavil, kluk mě vrátil do skal. Lezl jsem i v zahraničí, chvilku jsem žil v Itálii, tady je to fakt dobrý,“ tvrdil Petr Lacina.

Osmnáctiletý syn Matyáš dobře slyšel rady táty, který ho jistil. Lezl po kolmé stěně jako pavouk, u kruhu přidal úsměv do kamery. Oba kudrnatí, tělo samý sval, oba chválili Adama Ondru. To je prý talent od Boha.

Miroslav Vlach