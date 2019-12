Na expedici bude ve středu 4. prosince v restauraci a kavárně Refugio v Tisé na Ústecku vzpomínat jeden z účastníků – horolezec a publicista Gerhard Tschunko. Na jeho povídání naváže archeobotanička a paleoekoložka Mgr. Alexandra Bernardová, která jezdí zkoumat na Špicberky dnes.

V roce 1968 se skupině šesti členů horolezeckého oddílu Lokomotivy Teplice podařilo uskutečnit expedici, jež se připravovala tři roky. Začátkem dubna odjeli autem přes NDR, Švédsko a severní Finsko do přístavu Tromsø na severu Norska, odkud pokračovali lodí do Ny-Ålesundu na Špicberkách. Odtamtud se po průzkumu terénu vydali s veslicí na ledovec Kongsvegen a se saněmi vystoupili až na jeho horní patro. Ze základního tábora pak podnikali výstupy na okolní dosud nedostoupené vrcholy. Cílem expedice bylo též mapování rozlehlého území ledovce a nalezení cesty od počátku ledovce do zátoky na severu ostrova. V náplni expedice byl geologický průzkum i sběr zkamenělin. Jak od Gerharda Tschunka také uslyšíte, expedice se vrátila domů za dramatických okolností krátce po srpnové invazi.

Současná historie českého polárního výzkumu na Špicberkách, o které bude mluvit Mgr. Alexandra Bernardová, začíná na podzim roku 2007, kdy byly na molu bývalého ruského města Pyramiden instalovány dva kontejnery s jedním gumovým člunem, které se postupem času proměnily ve vědeckou základnu v hlavním městě Longyearbyen a terénní základnu v zátoce Petuniabukta, s flotilou několika člunů a vlastní čtrnáctimetrovou lodí. Češi v Arktidě již nejsou jen pár nadšenců či dobrodruhů, ale stávají se rovnocennými partnery ve vědecké práci. Jaká k tomu vedla cesta a co všechno se českým vědcům podařilo vybudovat v Arktidě? Jak vypadají podmínky pro výzkum dnes, kdy vědci z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity na Špicberkách provozují Českou arktickou vědeckou stanici?

Gerhard Tschunko je bývalý československý reprezentant, mistr sportu a držitel ocenění za přínos k rozvoji českého horolezectví; spoluautor dvou stovek horolezeckých prvovýstupů, spoluzakladatel Památníku horolezců v Tisé na Ústecku. Je také autorem a spoluautorem řady článků a publikací o historii lezení a horolezeckých průvodců.

Mgr. Alexandra Bernardová vystudovala biologii se specializací na botaniku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde v současné době pracuje a dokončuje doktorát. Zabývá se paleoekologií, a to jak v našich, tak v polárních oblastech. Od roku 2009 tráví téměř každé léto na Špicberkách, kde se věnuje ekologii rostlin a vývoji vegetace.

Café Nobel začne v 18:30 h. Kavárna a restaurace Refugio se nachází u paty hlavní přístupové cesty do Tiských stěn, u kostela sv. Anny. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

