Pro měsíc čtenářů si Vědecká knihovna Univerzity J.E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem připravila řadu zajímavých akcí, třeba swap, environmentální besedu, workshop i výstavy. Před začátkem jara je stále útulným místem koncentrujícím vědění, vzdělávání a pohodu. Čtení je nedílnou součástí našich životů, rozvíjí fantazii, empatii a vzdělává nás. Je pro nás důležité, a proto si již od roku 1955 každoročně na čtení posvítí také březen Měsícem knihy.

Na březen, měsíc knihy, si univerzitní knihovna připravila řadu akcí. Ilustrační foto. | Foto: Karel Pech

Od 4. do 16. března se ve vstupní hale univerzitní knihovny uskuteční SWAP v knihovně – přines, vyměň, odnes. Pokud při jarním úklidu naleznete věci, které již nechcete a rádi byste je darovali někomu, komu udělají radost, přineste je právě tam.

Otevírací doba VK UJEP PO do ČT od 8.00–20.00 h, v PÁ od 8.00–17.00 h a v SO od 8.00–12.00 h.

Dne 12. března si pro veřejnost knihovna, společně s Fakultou životního prostředí UJEP, připravila besedu s názvem Klima je příležitost, která propojuje měsíc čtenářů se Světovými dny lesů, vody a meteorologie. Od 17 hodin se návštěvníci osobně setkají s Petrem Danišem, autorem knihy Klima je příležitost, která byla Informačním centrem OSN v Praze a Učenou společností ČR v roce 2023 ohodnocena Čestnou cenou za komunikaci změny klimatu. Kdo přijde, bude si moci o knihu i zasoutěžit.

Dne 19. března si na své přijdou kreativní duše. Od 16 hodin se koná ve skupinové studovně knihovny workshop Japonská vazba pod vedením lektorky Anety Bendákové.

Výstavy mezi knihami

Nechybí opět ani výstavy. V březnu si můžete v knihovně prohlédnout expozici Bedřich Smetana 200 připomínající dvousté výročí narození našeho světoznámého skladatele. Naleznete ji ve vitrínách volného výběru knihovny, doplněnou o vitrínu v přízemí zaměřenou na akci Rok české hudby 2024.

Březen je také posledním měsícem, kdy má veřejnost možnost v knihovně zhlédnout výstavu České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě, která se nachází v jejím volném výběru.

Každoměsíční školení ve VK UJEP Zpracování rešerše pro kvalifikační práci (20. 3. od 14.00 h). Elektronické informační zdroje na UJEP (EIZ) (25. 3. od 10.00 h). Citační manažer Citace PRO+ (27. 3. od 10.00 h).

V průběhu března tak nemusíte chodit do univerzitní knihovny jenom za čtením. Vědecká knihovna UJEP je stále místem, kde si může každý vybrat z mnoha nabízených služeb. Kromě půjčování knih, které poskytují skvělý únik z reality do světa fantazie, půjčuje knihovna také deky. Zejména v době, kdy se zima ještě drží, je příjemné se do nich moci zabalit. U výpůjčního pultu je zase možné si vybrat z velkého množství deskových her, v lobby knihovny je k dispozici stolní fotbálek, a kdo chce poslouchat hudbu nebo podcasty, může si vypůjčit sluchátka nebo si zahrát ve volném výběru na piano.

Jana Kasaničová, mluvčí UJEP