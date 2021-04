„Veškerá chovná zařízení mají svou kapacitu, a proto je nutné udělat místo pro budoucí odchovy a přesunout loňská či pohlavně dospělá mláďata do jiných zoologických zahrad. A současně je zapojit do dalších chovů a životaschopných populací v rámci celé Evropy. O místě určení rozhoduje mnoho faktorů, jako je genetická příbuznost, volné místo a typ tamní skupiny. Veškeré odchody se uskutečňují ve spolupráci s koordinátory chovu a příslušnými zoologickými zahradami,“ vysvětluje mluvčí zoo Matěj Kynšt.

Před každým přesunem je potřeba určit vybraného jedince ze skupiny či stáda. To není žádný problém, neboť chovatelé umí rozeznat každé zvíře. Pro kontrolu mohou navíc využít zavedený čip či štítek, který svým číslem lze vyhledat v systému evidence. Další nedílnou součástí před odchodem jsou veterinární vyšetření, která nejen kontrolují zdravotní stav zvířete, ale mohou odhalit i skryté problémy.

„V polovině března se do německé Zoo Müster vydal samec vodušky jelenovité, o tři dny později se přesunul kočkodan diadémový a emu hnědý. S chovem australských běžců se již v budoucnu nepočítá, neboť jejich uvolněná expozice bude sloužit jako venkovní výběh mandrilů rýholících. Další loučení proběhlo s odrostlým mládětem tamarína bělohubého, které se přesunulo do nizozemské Zoo Rhenen. Stejná situace nastala u nosálů bělohubých, kde odešla dvě loňská mláďata a do expozice se k samici Rosalině vrátil samec José. Další plánované odchody se realizovaly i v dubnu, kdy odcestoval mladý samec pandy červené do daleké francouzské Zoo de Champrépus sídlící nedaleko Lamanšského průlivu. Nyní jsou jeho rodiče znovu spolu ve společné expozici. Mladý jelen sika našel nový domov v německém Tierparku Mönchengladbach. A kriticky ohrožené majny Rothschildovy, zastupující špačkovité ptáky z jihovýchodní Asie, přišly o mladého potomka, který se touto dobou již zabydluje v Zoo Košice. Poslední přesuny proběhly v polovině tohoto měsíce a jednalo se o mladého samce nandu pampového a skupinu vodních ptáků. Ti byli prozatím deponováni v Zoo Děčín, odkud se vrátí zpět po rekonstrukci jejich expozice,“ uvádí zástupce ředitele Lukáš Štěrba.

Zoo Ústí nad Labem