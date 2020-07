Rodák z Neštěmic fotograf Rudolf Jenatschke překvapí kvalitou a neskutečnou touhou dokumentovat všední život kolem nás. Některé fotky ze starého města mne překvapily. Výstava věnovaná 75. výročí založení ústecké knihovny připomíná skromné začátky a plány několika historických budov.

K vidění je nejmenší kniha, ale i knihy neskutečně staré. Mě zaujala hlavně ta písková. Seznam odborníků, kteří se na výstavě podíleli je opravdu dlouhý. Pětiletá vnučka se několikrát vracela do místnosti, kde pod mikroskopem mohla zkoumat různé druhy písků.

To byl spíše pohled do krasohledu, něž na stavební materiál. Na stěně je ohromná police plná malinkatých skleněných ampulí, kde jsou uloženy pískové vzorky z celého světa. My většinou známe písek bílý a žlutý, ale škála barev tohoto sypkého nerostu je neskutečná.

Víte, že nejbarevnější písky jsou v Africe? V Namibii by si vybral každý malíř svůj obraz, v Japonsko mne překvapilo šedí. Výstavu doplňují krásné fotky, dvě filmové smyčky, dětské hádanky, ukázka stop ptáků a zvířat, spousta písemného materiálu. Tuhle výstavu by měl vidět každý Ústečan, často se tam mluví o Tisé a Hřensku. Mnozí z nás znají jemný písek pouze z letních pláží, malá Emička nechtěla domů, moc se ji to líbilo. Písková výstava končí 16. srpna, neváhejte!