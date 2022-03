Dále pak: Dětské autosedačky všech velikostí, dětské kočárky (z toho alespoň 2x s hlubokou korbou), případně i zimní fusak na dítě, spodní prádlo a ponožky pro ženy (z hygienických důvodů radši nové), spodní prádlo a ponožky pro děti (1-15 let, dívky i chlapci), aktovky/školní batohy pro děti, které se brzy začlení do tříd k výuce (děti ve věku 6-15 let), školní potřeby pro děti – nové, nebo čisté a nerozbité, plně funkční; např: penály a komplet výbava na psaní, kreslení, rýsování, příp. jiné vhodné věci,dle zkušeností a potřeb vašich dětí.