„Pracuji tu už 36 let a teď mi řekli, že se to tu bude zavírat.“ Sděluje mi knihovnice Krásno Březenské pobočky se slzami v očích.

Městská knihovna – pobočka Krásné Březno, Beseda s MŠ Neštěmice. | Foto: Michaela Švandová

Čtenáři z Krásného Března a Kamenného Vrchu si od nového roku budou muset chodit půjčovat knihy do města nebo do některé ze vzdálenějších poboček. Podobný osud čeká v polovině příštího roku i čtenáře pobočky Hornická. Díky napjatému rozpočtu a nedostatečné podpory města nemá knihovna na udržení činnosti všech svých poboček. I přes to, že Městská knihovna nabízí čím dál atraktivnější programy – cestovatelské besedy, kurzy tvůrčího psaní, přednášky na téma sebepoznání či sebeobranu, tak i divadla a předčítání pro děti, stále to nestačí na udržení provozu tak jak ji známe teď.