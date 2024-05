Po celkem čtyřleté odmlce se do Ústí nad Labem opět vrací významný mezinárodní turnaj ve sportovním olympijském karate CZECH OPEN, kterého je hlavním pořadatelem dlouhodobě ústecký domácí klub SK Kamura ryu shotokan z.s. ve spolupráci s městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem a Ústeckým krajským svazem.

Po celkem čtyřleté odmlce vynucené nejprve pandemií Covid-19 a poté následnými ekonomickými a geopolitickými problémy se opět vrací do Ústí nad Labem tento již tradičně pořádaný dvoudenní maraton ve sportovním olympijském karate mládeže a dospělých, který byl v posledním ročníku největší soutěží tohoto sportu co do počtu startujících závodníků v České republice.

Letošního 34. ročníku , který se uskuteční ve sportcentru Sluneta na ústecké Klíši v termínu 4 a 5.5. , se v rámci tohoto restartu předpokládá účast okolo 600 startujících z více než 18ti zemí, kde sobota 4.5. je vyhrazena oficiálním kategoriím WKF (dorost, junioři, senioři) a neděle 5.5. je vyhrazena kategoriím žactva.

Hlavním a generálním partnerem tohoto nejvýznamnějšího turnaje sportovního olympijského karate v České republice je statutární město Ústí nad Labem. Mezi další významné partnery patří samozřejmě i Ústecký kraj.

Na tomto turnaji se představí i závodníci pořadatelského ústeckého klubu Sk Kamura-ryu shotokan, a to jak v sobotních startech dorosteneckých ,juniorských a seniorských kategorií, mezi kterými jsou i členové širšího výběru státní reprezentace, Tak i v nedělním soutěžním dni žactva.

Všichni příznivci tohoto sportu jsou tak po oba soutěžní dny na tuto akci srdečně zváni, v rámci propagace tohoto sportu a celé této akce bude vstupné na tomto restartovém ročníku pro veřejnost zdarma.

