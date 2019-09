Tanečníky a diváky přivítal květinově vyzdobený sál. Soutěžila kompletní špička ČR. K perfektním výkonům (což konstatovala i odborná porota) přispěl i velký taneční orchestr (Bonit). Diváci byli nadšeni. Po mnoha letech si prvenství v obou skupinách tanců odvezl jediný pár a to: Jiří Kejzar- Barbora Koskova z MZ DANCE TEAM Praha.

Druhý den proběhl jubilejní 50. ročník Ústeckého poháru. V této soutěži se představily taneční páry ČR, Slovenska, Polska, a to v různých věkových kategoriích a třídách od 6 do 20 let. Nad akcemi převzali záštitu primátor Petr Nedvědický a hejtman kraje Oldřich Bubeníček. Pro mě bylo velmi milé poděkování tanečníků a diváků po skončení obou akcí obrovským potleskem. Zahřeje to u srdce.

Vladimír Kubát