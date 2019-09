Nejvíce zinku, oceli a manganu, a dále také nikl, olovo, kadmium, kobalt, měď, a dokonce v malém množství i stříbro. Tyto kovy mají využití například ve stavebnictví, ale dají se z nich vyrobit třeba nové popelnice nebo také zinkové krémy a mastičky proti miminkovským opruzeninám, sklokeramické desky, hudební nástroje, hračky nebo šperky.

Baterie poctivě sbíráme i u nás v Základní škole ve Velkém Březně. V minulém školním roce 2018/2019 jsme v rámci programu Recyklohraní vytřídili 1409 kg použitých baterií, což představuje 916 kg kovonosných surovin. Tato sběrová čísla nás řadí mezi nejaktivnější školy v republice. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi Děkovný list.

A proč je recyklace baterií tak důležitá? Důvod je jasný – jde nám o ochranu životního prostředí. Pokud bychom baterie hodili do běžného odpadkového koše, putovaly by odtud do popelnice a pak na skládku. A protože baterie obsahují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, v přírodě by znečišťovaly ovzduší, půdu a vodu. Když však baterie odevzdáte u nás ve škole nebo s nimi ujdete pár desítek metrů k jinému nejbližšímu sběrnému místu, umožníte, aby byly předány k recyklaci. A to je to nejlepší, co pro použité baterie můžete udělat. Dáte jim šanci na nový život – aby z nich mohly vzniknout nové produkty.

Bez třídění a recyklace bychom všechny již zmíněné kovy museli získat těžbou nerostných surovin. Jejich zdroje jsou omezené a každá úspora má velký smysl. Především proto bychom měli vždy dávat přednost opakovanému využití věcí před jednorázovou spotřebou. A to platí obecně, nejen pro baterie. Myslete na to, když například budete zvažovat, zda si koupíte pití do kelímku na jedno použití, v PET lahvi či zabalíte svačinu do igelitového sáčku, nebo dáte přednost opakovaně využitelným obalům.

Každá baterie, která je předána k recyklaci, se počítá. A jsme rádi, že touto cestou i naše škola může přispět k ochraně životního prostředí.

Jan Darsa