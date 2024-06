Červený tartan kolem zeleného pažitu fotbalového stadionu na Bukově byl ve středu 12. června plný mladých atletů. Nejmenší borce připravovala pro budoucí rekordy studentka Lucie, starší závodníci trénovali na víkendovou akci v Ostravě, ty nejzkušenější čeká za čtrnáct dní mistrovství republiky ve Zlíně.

Z tréninku atletů v Ústí nad Labem. | Foto: Se svolením Miroslava Vlacha

Předseda AC Ústí nad Labem Miroslav Vachuta držel palce všem, ale hlavně mladému Matějovi Ščerbovi, který večer v přímém televizním přenosu za ME v Itálii dokazoval, že skákat o tyči se v Ústí nad Labem naučil velmi dobře. Na otázky Deníku odpovídal ústřední trenér stručně a ještě stihl ovládat stopky a napovídat výškařům.

Všichni vás znají jako velkého znalce a fandu koulařů. Jaký máte osobák?

To bych raději do novin nedával, tenkrát byla opravdu jiná technika, dnes je rychlejší otočka, rekordy končí za hranicí 22 m. Já jsem byl nejlépe na mistrovství republiky pátý. Ústecká koulařská Grand Prix má ve světě svou váhu, bylo tu několik mistrů světa, covid mi tuhle atletickou parádu pokazil, patnáctý ročník zatím neplánuji, nejsou peníze.

Půl milionu pro sestru, 800 tisíc pro medika. Ústecký kraj láká lékaře

Na atletiku lidí nechodí, ale až uslyší v televizi jméno Ščerba, určitě budou fandit. V kolika letech tady začínal?

Dobře si Matěje pamatuji, myslím, že začínal v osmi letech. Šikovný byl v dálce, dobrý byl ve výšce. Všeobecnou přípravu s ním měla Simona Gunarová, dnes ho trénuje bývalý reprezentant ve skoku o tyči Zdeněk Lubeňský. Matěj má osobák 566 cm, ale nedávno v Praze lehce shodil 572 cm. Moc bych mu přál, aby 570 cm překonal jrště v letošním roce. Je dvojnásobný mistr republiky, v Praze studuje VŠ.

Mládežníků je tu dost, dobré počasí, nový tartan, podpora rodičů. Co vám chybí k ideálu?

Trenéři se snaží, závodníci plní zadané úkoly, nejvíc nám chybí nějaké víceúčelová hala, tunel, kde by se dalo trénovat i v zimě. V konkurenci s jinými kraji, kde halu mají, je to hrozná nevýhoda. Všechno se přes léto dohnat nedá. Máme skvělý mužský tým v první lize (2.nejvyšší soutěž), nadějné dorostence, několik talentů. Třeba mezi těmi prcky je budoucí Zátopek. Držte nám palce!

Miroslav Vlach