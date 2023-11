O Václavu Neckářovi se ví, že je rodák z Ústí, že tu zpíval ve sboru v opeře, jako jedna z nejvýznamnějších postav naší pop hudby tu oslaví 13. listopadu 80. narozeniny. K jubileu mu Supraphon vydal komplet 80/ Největší hity 1965–2023, má pro jeho fanoušky průřez hudební kariérou legendy, i novou píseň! Jmenuje se „Snílek“, vznikla v tandemu Jaromír Švejdík a Dušan Neuwerth, co psali i hit „Půlnoční“.

Václav Neckář. | Foto: Profimedia

Kulaté jubileum zastihuje ctěného Václava živě i ve studiích. Přes nástrahy osudu si drží pěveckou vitalitu, kapelu Bacily pod vedením bratra Jana i úžasný repertoár má už od poloviny 60. let. Nový výběr má 80. nahrávek dělených do 4 CD i promyšlených kapitol. Start maratonu, Na vlastní pěst (hlavně) s Bacily, Osmdesátky co zkouška z dospělosti i Spěch do nového milénia. Roky jdou od „Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě“ přes „Lékořici“, „Čaroděje dobroděje“, Cohenovu „Suzanne“, „Dr. Dam Di Dam“, „Já ti zabrnkám“, „Mýdlového prince“, „Tvým dlouhým vlasům“ po „Půlnoční“ i novinku „Snílek“.

Goden Kids se od 1. listopadu rozjeli nejen po Československu i Evropou. 3. února 1970 bohužel zasáhli normalizátoři, zakázali Martě Kubišové zpívat a tím Golden Kids po 15 měsících zrušili plánované koncerty i zahraniční spolupráci s gramo firmami. „4. srpna 1971 jsme na troskách Golden Kids s Otou Petřinou, Zdeňkem Rytířem, Petrem Formánkem, Hanušem Bunzelem i bráchou Honzou založili Bacily,“ ohlíží se Václav na své kariéry za zády s Bacily.

Zdroj: Youtube

Poslední dekáda jeho kariéry je symbol comebacku i díky duu Jaromír Švejdík a Dušan Neuwerth. Nový singl „Snílek“ je vrchol té spolupráce. Autor hudby i textu je Jaromír Švejdík, výslednou podobu zpracoval Dušan Neuwerth. Ve studiu SONO Doupě Records ji točila Švejdíkova Letní kapela s úctou ke skupině Bacily, která stála vedle Václava po většinu času jeho kariéry. Narozeninový koncert Václava pořádá v pondělí 13. listopadu od 19.00 v Severočeském divadle Agentura For Zdeňka Kymličky, je zcela vyprodáno. S Václavem zazpívá sbor Ústecké Bambini.

Radek Strnad

Zdroj: Janni Vorlíček