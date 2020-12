„The Boom jsme založili v roce 1990, už od začátku hrajeme hity skupiny The Beatles. Od roku 1997 působíme s orchestrem, složeným z profesionálních i poloprofesionálních hudebníků i vlastním sborem. Díky nim můžeme živě hrát studiové skladby z pozdější tvorby The Beatles v originálních aranžmá,“ řekl Deníku Hynek Verner, bubeník The Boom.

„Po vystoupení hostů zahrajeme jako The Boom tradičně se svým orchestrem v delším než dvouhodinovém programu skladby z pozdějšího období tvorby Beatles. V originálních aranžích tu zaznějí známé hity Yesterday, Strawberry Fields Forever, All you need is Love, Penny Lane, I´m the Walrus, Let it be, The Long And Winding Road i trojice Golden Slumbers - Carry That Weight - The End plus další. V programu zahrajeme s orchestrem i Lennonovy a Harrisonovy skladby z éry po Beatles, například Imagine anebo All things must pass,“ doplnil kolegu kytarista, zpěvák i klavírista Pavel Nepivoda, kapelník The Boom. A na závěr koncertu zahraje náš The Boom Beatles Revival Band sérii skladeb z počátků Beatlemánie,“ slíbil muzikant z Ústí. A doplnil: „Z důvodu vládních epidemiologických opatření se koncert odehraje živým přenosem na internetu přes youtube kanál Hraničáře. A další důležitá informace pro fanoušky dobročinných akcí:

Výtěžek koncertu po odečtení nákladů bude i letos věnován na konto Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Vstupné je ovšem letos dobrovolné. Číslo transparentního účtu – spolek The Boom, Raiffeisen, a.s., č.ú. 2345698001/5500 (zpráva pro příjemce „Příspěvek VK 2020“). Koncert je pořádán Spolkem a hudební skupinou The Boom, agenturou B. B. Art Production a Kulturním střediskem města Ústí nad Labem za podpory města Ústí nad Labem a dalších partnerů.

Akce proběhne v sobotu 19. prosince od 19.30 na internetu Hraničáře jako livestream.

Radek Strnad