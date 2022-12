Skupina The Boom vznikla již v roce 1990, od svých počátků hraje písně The Beatles, od roku 1997 vystupuje s orchestrem z profesionálních i polo profesionálních hudebníků, díky nimž lze živě reprodukovat studiové písně z pozdější tvorby The Beatles v originálních aranžmá. Hostem Vánočního benefičního koncertu bude Hlasovo Trio v sestavě Ivan Hlas, Olin Nejezchleba a Norbi Kovacs. Překvapení letošní benefice bude mladý ústecký talentovaný hudebník Vojta Bergmann, i on zahraje hity Beatles.

„V originálních aranžích v Ústí zazní Yesterday, Strawberry Fields Forever, All you need is Love, Penny Lane, I´m the Walrus, Let it be, The Long And Winding Roadi i další. V programu zahrají The Boom s orchestrem i Lennonovy a Harrisonovy skladby z éry po Beatles, též Imagine i All things must pass,“ slíbil Pavel Nepivoda, lídr The Boom.

The Boom Beatles Revival Band.Zdroj: Archiv The Boom

Na závěr koncertu nabídnou The Boom Beatles Revival Band písně z počátků Beatlemánie. Výtěžek koncertu po odečtení nákladů bude věnován na konto Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Koncert pořádá Spolek i hudební skupina The Boom, agentura B. B. Art Production a Kulturní středisko města Ústí za podpory města Ústí nad Labem, Ústeckého kraje i dalších partnerů. Generálním partnerem bude ústecká společnost Malfini. Na otázky odpovídal Ivan Hlas.

Jak jste prožíval příchod Beatles? Nebylo vám ještě ani 10 let, když přišli…

Příchod Beatles jsem zaznamenával postupně asi od dvanácti. Nebylo to lehké zachytit v té době. Nějaký rušený rádia a pár nahrávek od starších kámošů. Ale potom, asi ve třinácti v kině Bořislavka jsem viděl film Perný den, který jsem viděl asi dvacetkrát. Úplná revoluce v hlavě!

A možná jste Beatles někdy hrál i s kolegy?

Měl jsem už tenkrát školní kapelu, ale na Beatles jsme si netroufli. Hodně se tam zpívá. A to jsme hráli i něco od Yardbirds, Animals, Troggs. No, byla to asi hrůza.

Ve kterém svém období, popřípadě kterou skladbu či album od Beatles máte dodnes rád?

Mám rád opravdu všechno od nich. Vždy se tam něco zajímavého i zvláštního děje. Fakt, ve všech těch písničkách.

A jak to máte se starým dobrým rokenrolem, když už jste kdysi skládal tuto hudbu do filmu Šakalí léta (1993)?

Starý rokenrol jsem úplně nezažil. I v těch Šakalích letech ho mám přetavenej do bigbítu. Taky mně to rokenroloví bardi trochu vyčítali. Takhle se to prý nehrálo. Tak jsem říkal: „Rokenroll je jen jeden, dá se hrát všelijak, hlavně že to jede.“

A ještě k Šakalím létům. Ocenil jste, jak Martin Dejdar s company tančil v mnoha scénách tohoto filmu?

Byla to jedna velká radost a doufám, že je to znát. Radost pro všechny, doteď na to všichni zúčastnění vzpomínají. Martina si tenkrát vybrali Honza Hřebejk se scénáristou Petrem Jarchovským. Uměl hrát i tancovat, tenkrát to byl úzkej profil. Martin dnes říká, že mu to odstartovalo kariéru.

Hrál jste někdy sám nebo s kapelou někomu na svatbě či pohřbu?

Na svatbách kamarádů a kamarádek jsme hráli mockrát. Hraní na pohřbech se ale radši vyhýbám. Je to moc citlivý. Ale vzpomínám, jak jsem hrál na pohřbu kamaráda Honzy Halase, syna básníka Františka. V Kunštátě v kostele na kůru s kombem a kytarou, hrozně smutný. Málem jsem nedohrál. Tak pohřby radši ne.

Mám rád album Ivan Hlas L.P ´93 s hity Karlín, Malagelo a hlavně Evangelium. To CD je na hosty výpravné, byl jste tehdy top interpretem Popronu. Byly to fajn časy?

Byly to dobrý časy, zaplať za ně Pánbůh. Plno energie, pořád se něco dělo, skvělá parta kolem. Točili jsme i dvě alba za rok, plus film… Trochu jiná doba a byli jsme mladší, s tím nic nenaděláš. Ale je to dobrý doteď.

Krásná procítěná písnička Evangelium vyšla i v roce 2016 na albu Krásnej dar u Warner Music. Bývá těžké, rozhodnout se, když firma na konkrétních písních trvá?

Měl jsem v tomhle štěstí a firmy mi do práce moc nemluvily. Jenom při hledání hitů jsme se vždycky míjeli, viděl jsem to jinak. Ale co, byla a je to jejich volba.

Z vaší první LP mám rád písničky Tanečník, Neznámá zem i Trable s Kateřinou. Bylo to tenkrát, s tou Katkou, tak těžké, že to vyšlo i na pěkný procítěný song? A je o dívce, či jen o obrazu, o představě?

Písnička Trable s Kateřinou je celá v nadsázce. Je o veliké lásce. Snad trochu sranda. S Kačenkou, o které píseň pojednává, jsme letos oslavili čtyřicet let od svatby. K tomu čtyři děti, pohoda. Měl jsem štěstí.

Doma se rozhlížím po své sbírce alb Ivana Hlase, říkám si, že už by to zas chtělo novou. Uslyšíme z ní něco i na benefici? Vyjde vaše novinka už zjara u Warnerů či u Galéna?

No, to je náhoda. Teď jsme začali jednat o nějaké práci s Galénem. Tak uvidíme, jestli to vyjde, byla by to hezká oslava dvacetileté spolupráce s Norbim Kovácsem a Jaroslavem Olinem Nejezchlebem. A s hosty a tak dále. No jo, takhle dlouho už se s klukama v triu bavíme. Je to radost.

Děkuji za odpovědi, ale ještě kousek: Vydržíte poslouchat své hostitele na benefici s hudbu Beatles v orchestrálních aranžích od skvělých amatérů? Zajímá vás, jak s muzikou Beatles naloží, když tím zaujali už i třikrát v Liverpoolu?

Na benefici si kluky určitě poslechneme, hrají to skvěle. A už jsem předtím říkal, kdo se pustí do Beatles, ten je u mě hrdina. Těšíme se.

Radek Strnad