„Proto bychom si to letos velmi rádi vynahradili a ještě jednou oslavili 30. (31.) výročí skupiny živě, s vámi všemi, tradičně v ústeckém Domu kultury,“ říkají muzikanti ze skupiny The Boom. Jako hlavní host koncertu vystoupí slovenský hudebník a skladatel Pavol Hammel, který již v roce 1962 založil legendární skupinu Prúdy. Dalším hostem je spřízněná ústecká skupina Bonifanti, kterou v roce 1964 založili Ivan Dostál a Vláďa Kettner. Výtěžek z vánočního koncertu The Boom půjde na konto Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí. Generální partner koncertu je už 10. let ústecká textilní společnost Malfini.