Odvoz odstrojených vánočních stromků začne v Ústí nad Labem od pondělí 11. ledna. Lidé je mohou odkládat k odpadovým nádobám.

Vánoční stromky v Ústí nad Labem opět zamíří do kompostárny. | Foto: Deník/Karel Pech

Svoz vánočních stromků proběhne ve dvou kolech, a to od 11. do 15. ledna a od 18. do 22. ledna. Stromky budou sváženy odděleně, svozové vozidlo bude sbírat pouze vánoční stromky, které pak budou odváženy do kompostárny, kde budou dále zpracovány na kompost. Harmonogram svozu: